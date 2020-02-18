السوبر المصري – ديانج: نعد الجماهير ببذل كل الجهد للفوز على الزمالك

شدد أليو ديانج لاعب وسط الأهلي على صعوبة مواجهة الزمالك في السوبر المصري، مؤكدا على وعده وزملائه لجمهور الفريق ببذل كل الجهد للفوز.

وقال ديانج للموقع الرسمي للأهلي: "نخوض مواجهة صعبة وعلى بطولة خاصة أمام جماهير متحمسة بقوة للأهلي، وهو ما يدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا للفوز فيها وتحقيق لقب السوبر".

وأردف "سعيد بثقة جماهير الأهلي ومؤازرتها لي ولكل زملائي، وهذا يدفعنا للقتال من أجل تحقيق الفوز في كل مباراة ".

وأتم "نعد جماهير الأهلي هنا في الإمارات وفي كل مكان ببذل كل ما لدينا من جهد؛ للفوز على الزمالك في السوبر".

المالي ديانج في الموسم الأول له مع الأهلي، شارك في 17 مباراة وسجل فيهم هدفين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك على كأس السوبر المصري مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي في الإمارات .

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