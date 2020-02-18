مدافع ليفربول: قادرون على تخطي كل العقبات نحو لقب دوري الأبطال

يعتقد ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول أن فريقه قادر على الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لعدة أسباب.

ويلعب ليفربول حامل اللقب ضد أتليتكو مدريد مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في ملعب واندا متيروبوليتانو.

وقال ترينت عن عقلية تعامل ليفربول مع مباريات خروج المغلوب في دوري الأبطال "يريد أفضل اللاعبين الوصل لهذه المراحل والفوز بهذه البطولة".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إذا أردت أن تكون أفضل فريق في العالم عليك أن تصل للمراحل الأخيرة في هذه البطولة".

وشدد "نعلم جيداً أن هناك مباريات صعبة في طريقنا. ونعلم أننا قادرون على تخطي كل العقبات، ونفهم ما يتطلبه الأمر لتحقيق أهدافنا".

وأكمل "نريد تحقيق أكبر نجاح ممكن. نحن ندخل كل مباراة بنفس العقلية المتمثلة في احترام المنافس. نحن نتفهم أننا فريق جيد، ولكننا نلتزم بهذه العقلية، وهو ما يجعل لدينا فرصة الفوز دائماً".

وعن قدرة الريدز في الفوز على باقي الفرق أوضح "تكيفنا كفريق واحد على مدار العامين الماضيين بشكل خاص".

وتابع "نواجه فرق مختلفة بأساليب لعب مختلفة، ونحن قادرون على مواجهتها والتكيف على أساليب اللعب".

وأتم "نتفهم جيداً ما سنواجهه. نعرف ما يتعين علينا القيام به ونأمل أن نحقق نتيجة إيجابية أمام أتليتكو تجعلنا في وضع جيد قبل مواجهة الإياب على أنفيلد".

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أتليتكو مدريد يعاني في الدوري الإسباني هذا الموسم إذ يحتل المركز الرابع حاليا، خلف ريال مدريد وبرشلونة وخيتافي.

فيما يبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الأخير لعب مباراة أقل.

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