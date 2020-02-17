فينجر عن عقوبة مانشستر سيتي: علينا احترام القوانين.. من يخالفها لا بد أن يُعاقب

قال آرسين فينجر مدير تطوير الكرة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمدرب التاريخي لأرسنال إنه يجب تطوير قواعد اللعب المالي النظيف لكنه شدد في الوقت ذاته أن من يخالفها لا بد أن يُعاقب.

جاء ذلك تعليقا من المدرب الفرنسي المخضرم على حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لعامين لاختراقه قواعد اللعب المالي النظيف مع تغريمه 30 مليون يورو.

وتحدث فينجر في مؤتمر توزيع جوائز لاوريوس قائلا: "كنت دائما مع سيطرة الأندية على مواردها المالية وأن تعمل وفق الدخل الطبيعي لديها".

وواصل "لقد تم وضع القواعد، وأنا مقتنع بأنه في الوقت الحالي يجب إحداث تطوير فيها لكن الآن هي موضوعة بالفعل وعليك احترامها".

وتابع المدرب الفرنسي حديثه "من لا يحترم القواعد ويلتف حولها يجب أن يُعاقب حال إثبات مخالفته للقوانين فلا يمكن أن تدع ذلك يمر دون عقوبة".

وأكمل فينجر "لا أعرف اللوائح حاليا بشكل كاف لأحدد العقوبة اللازمة عندما لا يتم احترام القوانين، ولكن هناك شخص ما قرر عدم احترامها لذا بالتأكيد هناك عقوبة محددة من قبل".

وأردف "الفوز في الرياضة يكون باحترام القوانين، نحن نحتفي بأفضل شيء في كل رياضة لكن يجب أن يحترم الجميع القوانين، إن لم يكن هناك أي احترام لها فهذه ليست رياضة حقيقية".

وأتم "عندما تستعد للمنافسة فهذا بمثابة توقيع منك بأنك ستنافس وتحترم القوانين".

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