تشكيل القمة – عودة بايلي لـ يونايتد وفيرنانديز أساسي.. وباتشواي يقود هجوم تشيلسي

أعلن أولي جونار سولشاير وفرانك لامبارد مدربا مانشستر يونايتد وتشيلسي تشكيلتي فريقيهما في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الإثنين.

ويحل يونايتد ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في إطار الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شاو- إيريك بايلي- هاري ماجواير- براندون ويليامز

في الوسط: فريد- نيمانيا ماتيتش- برونو فيرنانديز- دانيال جيمس

في الهجوم: أنتوني مارسيال

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من سيرجيو روميرو وفيل جونز وديوجو دالوت وخوان ماتا وأندرياس بيريرا وأوديون إيجالو وماسون جرينوود.

أما تشكيل تشيلسي فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: ويلي كاباييرو

في الدفاع: أندرياس كريستينسين- أنطونيو روديجير- سيزار أزبليكويتا- ريس جيمس

في الوسط: نجولو كانتي- جورجينيو- ماتيو كوفاسيتش- ويليان- بيدرو رودريجيز

في الهجوم: ميتشي باتشواي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من كيبا وتوموري وكورت زوما وماركوس ألونسو وروس باركلي وماسون ماونت وأوليفييه جيرو.

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