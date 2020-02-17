عمرو جمال: انسجمت بنسبة 70% مع الجيش.. القادم أفضل

يرى عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش إنه لم تصل نسبة انسجامه مع الجيش بنسبة 100% حتى الآن.

طلائع الجيش انتصر على المقاصة بهدف مقابل لا شيء في دور الـ 16 من كأس مصر. (طالع التفاصيل)

وقال عمرو جمال: "الكأس حق مشروع لأي فريق".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون سبورت "نجحنا في الانتصار على المقاصة رغم تقارب الظروف بيننا في الدوري. المباراة كانت 50-50 ولكننا نجحنا في الانتصار".

وتابع "وصلت نسبة انسجامي مع الطلائع لـ 60-70%".

وأردف "لكن الدور الثاني في الدوري سيكون مختلفا. القادم أفضل".

عمرو جمال صاحب الـ 28 عاما انضم لـ الجيش قادما من الأهلي الصيف الماضي.

وسجل عمرو جمال هدفين في الدوري هذا الموسم خلال ظهوره في 11 مباراة مع الفريق.

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