أيام المقاصة السيئة مستمرة.. طلائع الجيش إلى ربع نهائي كأس مصر

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 19:08

كتب : FilGoal

المقاصة - طلائع الجيش - لقطة الهدف الملغي لـ المقاصة

استمرت أيام مصر للمقاصة السيئة، ليخسر الفريق الفيومي أمام طلائع الجيش ويودع مسابقة كأس مصر.

طلائع الجيش انتصر على المقاصة بهدف مقابل لا شيء في دور الـ 16 من كأس مصر.

هدف انتصار الجيش جاء عن طريق كيفين موهيري بعد خطأ قاتل من أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة.

أخبار متعلقة
مختار: لماذا تراجعنا بعد التقدم! ولا أفهم "هيصة" لاعبي المقاصة أمونيكي: دافعنا بشكل سيئ في الشوط الأول.. وأنا المسؤول عن إخراج المقاصة من كبوته تعادل جديد لـ أمونيكي ضد الإنتاج لا يكفي المقاصة للهروب من مراكز الهبوط حمادة صدقي بعد التعادل أمام المقاصة: الكرة الجميلة لا تكفي

أحمد عادل تألق قبل الهدف بدقائق قليلة ليحمي مرماه من هدف محقق، ولكنه خرج من مرماه بشكل خاطئ في الدقيقة 18 ليفشل في التعامل مع عرضية داخل منطقة الجزاء، وسجل كيفين في مرمى المقاصة.

وألغى حكم المباراة هدفا لـ المقاصة، أثبتت الإعادة التليفزيونية صحته.

وينتظر طلائع الجيش، الفائز من مواجهة بيراميدز والإسماعيلي لمواجهته في ربع نهائي البطولة.

ولم يتذوق المقاصة طعم الانتصار في آخر 12 مباراة في كل المسابقات.

آخر مرة نجح المقاصة في الانتصار كان أمام فاركو في دور الـ 32 من كأس مصر، وتحديدا في الثاني من شهر ديسمبر من العام الماضي.

المقاصة لعب 19 مباراة هذا الموسم، بلقاء طلائع الجيش، وانتصر الفريق 3 مرات فقط، أمام أسوان والمصري وفاركو (كأس مصر).

وخسر الفريق الفيومي 7 مرات وتعادل 8 مرات.

نتائج المقاصة السيئة تسببت في وقت سابق في رحيل أحمد حسام "ميدو" من منصبه كمدير فني للفريق، ليتولى إيمانويل إيمونيكي مسؤولية قيادة الفريق.

الأسطورة النيجيرية لم ينتصر حتى الآن. تعادل مرتين وخسر مرة.

طالع أيضا

تخفيف عقوبة اتحاد الكرة ضد بيراميدز

تقرير: ليفربول الأقرب للظفر بلاعب نورويتش

اللجنة المنظمة للسوبر المصري: التذاكر المخصصة للزمالك لم تباع كلها بعد

دل بييرو يشيد بصلاح

أيمن أشرف.. رجل فايلر الذي يعرف متطلبات مركزه

رحلة عبد الغني من الشارع إلى دفاع الزمالك

كأس مصر طلائع الجيش مصر للمقاصة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى منصور مازحا لـ عبد الله جمعة: سيعذب شقيقك في الأهلي إذا استفزتهم 53 ثاتيه | مصر
#ليلة_الأبطال - مؤتمر سيميوني: الملعب سينفجر خلال مواجهة ليفربول "الأقوى في العالم" 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رايولا ينتقد سولشاير: بوجبا ليس سجينك.. عليك أن تقلق من أشياء أخرى 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر – تشيلسي (0) - (0) مانشستر يونايتد.. باتشواي يهدر هدفين 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فينجر عن عقوبة مانشستر سيتي: علينا احترام القوانين.. من يخالفها لا بد أن يُعاقب ساعة | الدوري الإنجليزي
#ليلة_الأبطال - مؤتمر كلوب: اللعب ضد أتليتكو مدريد أمر صعب على أي لاعب كرة قدم ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك