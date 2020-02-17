أيام المقاصة السيئة مستمرة.. طلائع الجيش إلى ربع نهائي كأس مصر

استمرت أيام مصر للمقاصة السيئة، ليخسر الفريق الفيومي أمام طلائع الجيش ويودع مسابقة كأس مصر.

طلائع الجيش انتصر على المقاصة بهدف مقابل لا شيء في دور الـ 16 من كأس مصر.

هدف انتصار الجيش جاء عن طريق كيفين موهيري بعد خطأ قاتل من أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة.

أحمد عادل تألق قبل الهدف بدقائق قليلة ليحمي مرماه من هدف محقق، ولكنه خرج من مرماه بشكل خاطئ في الدقيقة 18 ليفشل في التعامل مع عرضية داخل منطقة الجزاء، وسجل كيفين في مرمى المقاصة.

وألغى حكم المباراة هدفا لـ المقاصة، أثبتت الإعادة التليفزيونية صحته.

وينتظر طلائع الجيش، الفائز من مواجهة بيراميدز والإسماعيلي لمواجهته في ربع نهائي البطولة.

طلائع الجيش هو 4⃣ المتأهلين لدور ربع النهائي #في_الكأس في انتظار الفائز من الإسماعيلي وبيراميدز pic.twitter.com/kaXcAhjTWV — FilGoal (@FilGoal) February 17, 2020

ولم يتذوق المقاصة طعم الانتصار في آخر 12 مباراة في كل المسابقات.

آخر مرة نجح المقاصة في الانتصار كان أمام فاركو في دور الـ 32 من كأس مصر، وتحديدا في الثاني من شهر ديسمبر من العام الماضي.

المقاصة لعب 19 مباراة هذا الموسم، بلقاء طلائع الجيش، وانتصر الفريق 3 مرات فقط، أمام أسوان والمصري وفاركو (كأس مصر).

وخسر الفريق الفيومي 7 مرات وتعادل 8 مرات.

نتائج المقاصة السيئة تسببت في وقت سابق في رحيل أحمد حسام "ميدو" من منصبه كمدير فني للفريق، ليتولى إيمانويل إيمونيكي مسؤولية قيادة الفريق.

الأسطورة النيجيرية لم ينتصر حتى الآن. تعادل مرتين وخسر مرة.

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