مصدر في برج العرب لـ في الجول: الافتتاح في أبريل.. وجاهزون لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا

"الاستاد سيكون جاهزا لاستضافة المباريات في منتصف شهر أبريل المقبل".. كان هذا الموعد النهائي لافتتاح استاد برج العرب وعودته لاستقبال المباريات.

ومنذ شهر نوفمبر الماضي قررت إدارة استاد برج العرب في الإسكندرية إغلاقه لإجراء عملية صيانة شاملة للملعب.

وقال مصدر مسؤول في استاد برج العرب لـFilGoal.com: "انتهينا من تركيب شبكات الصرف والري في الملعب وكذلك تم فرش الرمال فوق أرضية الملعب".

وأضاف "خلال الأسبوع الجاري ستبدأ مرحلة زرع عشب الملعب وسيكون على طراز الملاعب الأوروبية وسوف نستخدم نوع الشعب المهجن الذي يُستخدم في أبرز الملاعب الأوروبية".

وأكمل "لا نريد الاستعجال في إعادة فتح الاستاد واستضافة المباريات ونريد أخذ وقتنا بالكامل ليكون استاد برج العرب في أفضل حالة، وإذا مررنا بفترة ضغط مباريات يكون جاهزا لذلك ولا يتأثر مثلما كان يحدث في الماضي".

وكشف "إعادة فتح الاستاد أمام المباريات سيكون ما بين أول أبريل ومنتصف الشهر ذاته".

وبسؤاله عن إمكانية استضافة استاد برج العرب لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا رد قائلا: "بعد 15 أبريل وإعادة فتح الملعب سيكون جاهزا لاستضافة أي حدث رياضي كبير وسيكون في أبهى صورة وأفضل إمكانيات".

وأتم تصريحاته "لذلك إذا تم ترشيح استاد برج العرب لاستضافة المباراة من قبل المسؤولين في اتحاد الكرة فنحن جاهزون لذلك بكل تأكيد".

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن عن فتح باب تلقي طلبات الرغبة في استضافة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وتنتهي مدة التقديم يوم 20 فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن يقام نهائي الكونفدرالية يوم 24 مايو، ونهائي دوري الأبطال يوم 29 مايو.

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