كاف يفتح الباب لتلقي عروض استضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 11:04

كتب : محمد عبد العظيم

كاف

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باب تلقي عروض استضافة نهائيي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية.

وأرسل كاف خطابا للدول الأعضاء بتاريخ 11 فبراير الماضي، يخطرهم بفتح باب التقدم، وكذلك شروط التقدم.

وقال خطاب كاف إن ملف التقدم للراغبين يجب أن يشمل إسم الملعب، ملعب التدريب ، تفاصيل الإقامة ، بالإضافة لتقديم خطاب ضمان حكومي.

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وتنتهي مدة التقديم يوم 20 فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن يقام نهائي الكونفدرالية يوم 24 مايو، ونهائي دوري الأبطال يوم 29 مايو.

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وفي وقت سابق قال تقرير صحفي إن أحمد أحمد رئيس كاف طلب من بول كاجامي رئيس دولة رواندا استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

للمرة الأولى، يقام نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة، ليكشف موقع "فوت أفريك" المهتم بالكرة الإفريقية إن الملغاشي رئيس كاف قابل الرئيس الرواندي ليطلب منه بشكل رسمي استضافة النهائي المقرر له نهاية مايو المقبل، في ظل عدم تقدم أي دولة بطلب لاستضافة المباراة.

وذكر تقرير آخر، عبر موقع "أفريك سبورتس"، أن أحمد والأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو زاروا استاد أماهورو في رواندا تمهيدا لإعلان استضافته للمواجهة.

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