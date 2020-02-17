توقع مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك لتربح FIFA20
الإثنين، 17 فبراير 2020 - 12:57
كتب : FilGoal
كم النتيجة؟ من سيسجل؟ هل هناك ركلات جزاء في المباراة؟ أيام قليلة على السوبر المنتظر، هيا توقعه لتربح لعبة FIFA20.
جائزة جديدة في مسابقة التوقعات يقدمها FilGoal.com، تخص مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم الخميس.
شارك في التحدي وتوقع كل ما يتعلق بالمباراة، صاحب أكبر عدد من النقاط سيربح FIFA20.
*لا يوجد توقع لركلات الترجيح، بمقدورك اختيار أن تنتهي المباراة بالتعادل إذا اعتقدت أنها ستمتد إلى ركلات الترجيح.