السوبر المصري - كرة خاصة من "بوما" لمباراة الأهلي والزمالك

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 12:47

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك

تسلم الاتحاد المصري لكرة القدم من شركة puma العالمية كرة تم إنتاجها خصيصا لمباراة السوبر المصري المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل بين فريقي الأهلي والزمالك باستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وصرح محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على السوبر وملف التعاقد مع puma أن كرة مباراة السوبر هي نفسها التي تستخدم في مباريات الدوري الأسباني، وقد طبع على كرة المباراة شعارا الأهلي والزمالك وبطولة السوبر.

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وكان الاتفاق قد تم على الكرة الجديدة في جلسة التفاوض الأخيرة التي حضرها أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوا اللجنة وحمادة زاهر مدير التسويق ممثلين عن الاتحاد المصري مع الشركة العالمية في زيارتهم الأخيرة إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن يتسلم اليوم طرفا مباراة السوبر النسخ الخاصة بكل منهما من كرة البطولة، فيما تم الاتفاق مع الشركة العالمية أيضا على مزيد من الكرات الشهر المقبل لتوزيعها على كافة أندية الدوري المصري الممتاز واعتمادها ككرة رسمية لمباريات البطولة اعتبارا من الدور الثاني والأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر إضافة إلى الملابس الجديدة الخاصة بالحكام حسب الاتفاق الجديد مع الشركة.

وتشهد أبو ظبي الكشف عن الكرة الجديدة قبل مباراة السوبر، إذ ستقام بها المباراة الاستعراضية بين عدد من النجوم القدامى لفريقي الأهلي والزمالك بالصالة المغطاة بنادي الجزيرة يوم الأربعاء المقبل والتي دعي لمتابعتها 500 مشجع من كل فريق لتوطيد العلاقات الطيبة بين جماهير الناديين قبل الحدث الكبير الذي ينتظره الجميع يوم الخميس المقبل.

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