السوبر المصري - رمضان والشيخ ضمن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 11:42

كتب : حسام نور الدين

صور تتويج الأهلي بكأس السوبر بعد الفوز على الزمالك

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر قائمة الفريق التي ترافق البعثة إلى الإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر وضمت رمضان صبحي العائد من الإصابة.

وتطير بعثة الأهلي إلى الإمارات في الثانية بعد ظهر اليوم الإثنين على أن تصل إلى أبو ظبي مساء اليوم.

وضمت قائمة الأهلي 24 لاعبا وهم:

أخبار متعلقة
الأهلي: مباراة صن داونز على استاد القاهرة بحضور 30 ألفا مرجان: شكوى ضد جاساما؟ كل من يعمل في الأهلي يعي دوره جيدا إيفونا: لم أرد الرحيل للصين وأفتقد الأهلي عبد الحفيظ: الخطيب كون فريقا قويا لـ الأهلي في 43 يوما

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي

الدفاع: رامي ربيعة - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - محمد هاني - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد

الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جيرالدو - رمضان صبحي - محمود عبد المنعم "كهربا" - وليد سليمان - أحمد الشيخ

الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي - جونيور أجاي

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في بطولة السوبر مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

اختر تشكيل السوبر المثالي للأهلي:

اقرأ أيضا

الأهلي: مباراة صن داونز على استاد القاهرة بـ 30 ألفا

مرتضى يعلنها: الزمالك يواجه الترجي على استاد القاهرة بـ 30 ألف متفرج

حسام غالي: الأهلي يحتاج السوبر لرفع معنويات اللاعبين قبل صن داونز

ميدو: كهربا خرج من الباب الصغير.. لن يتذكره أي أحد في الزمالك

إيفونا: لم أرد الرحيل للصين وأفتقد الأهلي

السوبر المصري الأهلي الزمالك الإمارات
نرشح لكم
أخر الأخبار
كاسياس يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم 4 دقيقة | أوروبا
تقرير: إدارة برشلونة استعانت بشركة لتجميل صورتها ومهاجمة لاعبي الفريق 22 دقيقة | أوروبا
قبل ملاقاة ليفربول.. غياب نجم أتليتكو مدريد يتواصل.. وعودة دييجو كوستا 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول: هل تتقدم مصر بملف لاستضافة نهائي الأبطال أو الكونفدرالية 32 دقيقة | إفريقيا
خوليت: أعتقد أن جوارديولا يفكر في يوفنتوس لأنه متلهف للقب الأبطال 41 دقيقة | أوروبا
السوبر المصري - إمام عاشور ينضم لقائمة الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك