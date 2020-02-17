السوبر المصري - رمضان والشيخ ضمن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر قائمة الفريق التي ترافق البعثة إلى الإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر وضمت رمضان صبحي العائد من الإصابة.

وتطير بعثة الأهلي إلى الإمارات في الثانية بعد ظهر اليوم الإثنين على أن تصل إلى أبو ظبي مساء اليوم.

وضمت قائمة الأهلي 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي

الدفاع: رامي ربيعة - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - محمد هاني - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد

الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جيرالدو - رمضان صبحي - محمود عبد المنعم "كهربا" - وليد سليمان - أحمد الشيخ

الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي - جونيور أجاي

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في بطولة السوبر مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

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