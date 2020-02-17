موسيماني يهاجم لاعبي صن داونز: لست سعيدا.. وأحيانا يكون الأمر محرجا

هاجم بيتسو موسيماني مدرب صن داونز الجنوب إفريقي لاعبي فريقه، رغم فوزهم على تشيبا يونايتد 3-0 في الدوري.

وقال موسيماني في تصريحات نقلها موقع "سوكر لادوما": "يجب أن نكون صرحاء، النتيجة لا تعبر عن سير اللعب".

وشدد موسيماني "لست سعيدا بالفريق، طبعا أنا سعيد بالنتيجة والنقاط والـ3 أهداف، لكن إذا كنا صرحاء ونظرنا للفرص التي خلقناها، الأمر لا يصدق".

وأردف "افتقدنا أساسيات اللعب داخل منطقة الجزاء، اللاعبون يريدون لعب الكرة من لمسة واحدة ولكن لو لم نكن نملك الفنيات اللازمة للعب الكرة بالشكل السليم ستنتهي الكرة في المدرجات، الأمر لا يبدو جيدا للفريق ولا لي، الأمر محرج أحيانا".

وأكمل "لو لم يتم طرد سانديلي مثيثوا (مدافع تشيبا يونايتد)، لكانت المباراة انتهت بشكل مغاير".

واستمر "لدينا لاعبون قليلون في جنوب إفريقيا يمتلكون تلك الفنيات داخل منطقة الجزاء، مثل كيرميت إيراسموس مثلا (نجم منتخب جنوب إفريقيا ولاعب كيب تاون سيتي الحالي)، لاعبونا يريدون فعل ذلك الأمر لكنهم لا يقدرون".

وأتم "في الشوط الثاني لم نكن حاسمين، البطاقة الحمراء ساعدتنا".

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره صن داونز في الـ 29 من شهر فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة، قبل خوض مواجهة الإياب في بريتوريا بعد أسبوع.

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