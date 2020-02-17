السوبر المصري – وصول الزمالك لـ أبو ظبي.. استقبال جماهيري وحفاوة خاصة بـ بنشرقي
الإثنين، 17 فبراير 2020 - 13:04
كتب : FilGoal
وصلت بعثة الزمالك إلى إمارة أبو ظبي، استعدادا لخوض مواجهة السوبر المصري ضد الأهلي.
ويستضيف استاد محمد بن زايد المواجهة مساء الخميس المقبل.
وحظيت البعثة باستقبال جماهيري في مطار أبو ظبي.
جماهير #الزمالك وحماس كبير وأهازيج أثناء استقبال بعثة الفريق في أبوظبي#الأهلي_الزمالك#كلاسيكو_العرب_على_أبوظبي_الرياضية#أبوظبي_الرياضية 1#كلاسيكو_العرب pic.twitter.com/hMqkBSSffV— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 17, 2020
وشهد الاستقبال حفاوة خاصة بقائد الفوز على الترجي التونسي في السوبر الإفريقي، أشرف بنشرقي.
#أشرف_بنشرقي لاعب #الزمالك يوقع على صورة كبيرة له جلبها طفلين من عشاق الفريق#كلاسيكو_العرب_على_أبوظبي_الرياضية#أبوظبي_الرياضية#كلاسيكو_العرب pic.twitter.com/XalD8EP801— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 17, 2020
وأعد جمهور الزمالك الحاضر للاستقبال صورة لبنشرقي، وقام النجم المغربي بتوقيعها.
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