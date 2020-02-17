السوبر المصري – وصول الزمالك لـ أبو ظبي.. استقبال جماهيري وحفاوة خاصة بـ بنشرقي

وصلت بعثة الزمالك إلى إمارة أبو ظبي، استعدادا لخوض مواجهة السوبر المصري ضد الأهلي.

ويستضيف استاد محمد بن زايد المواجهة مساء الخميس المقبل.

وحظيت البعثة باستقبال جماهيري في مطار أبو ظبي.

وشهد الاستقبال حفاوة خاصة بقائد الفوز على الترجي التونسي في السوبر الإفريقي، أشرف بنشرقي.

وأعد جمهور الزمالك الحاضر للاستقبال صورة لبنشرقي، وقام النجم المغربي بتوقيعها.

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