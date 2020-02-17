مدافع ليل بعد ربطه بالانضمام لأرسنال: سأحب اللعب في الدوري الإنجليزي

قال جابرييل ماجاليس مدافع نادي ليل الفرنسي إنه سيحب اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك ردا على سؤال حول التقارير التي تربطه بالانضمام إلى أرسنال، خلال السوق الصيفية المقبلة.

وصرح جابرييل صاحب الـ22 عاما حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "ربما.. لا أعلم حقا".

وواصل "لكن، سأحب أن ألعب في الدوري الإنجليزي".

المدافع البرازيلي الشاب انضم إلى ليل قادما من نادي أفي البرازيلي في يناير 2017 بمبلغ 3 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

قلب دفاع نادي ليل الفرنسي شارك مع فريقه خلال الموسم الحالي في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

وخرج ليل بشباك نظيفة في 8 مباريات من أصل 21 خاضها جابرييل معه في الدوري الفرنسي.

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