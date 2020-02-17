ميرور: يونايتد يرغب في ضم هاري وينكس

يرغب مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات هاري وينكس لاعب وسط توتنام خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويرغب أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في تعزيز خياراته في خط الوسط بضم وينكس الذي يجيد الربط بين الخطوط وصناعة اللعب حسبما أوضح التقرير.

صاحب الـ24 عاما يلائم ما يطلبه سولشاير، لكن ما قد يقف عقبة أمام إتمام الصفقة، هو جوزيه مورينيو الذي قد لا يرغب في خسارة أحد أبرز لاعبيه لصالح يونايتد، ما يعني صعوبة بالغة في المفاوضات.

وينكس تم تصعيده للفريق الأول في توتنام في صيف 2016 تحت إمرة ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق للفريق، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

الدولي الإنجليزي شارك خلال الموسم الجاري في 28 مباراة بكل المسابقات مع توتنام.

وخاض وينكس 6 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا منذ أكتوبر 2017 سجل خلالها هدفا.

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