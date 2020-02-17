سكاي: سترلينج مستمر مع سيتي رغم عقوبة يويفا

مثلما أخبر جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبيه أنه مستمر مع الفريق ولن يرحل بعد عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحرمان الفريق من اللعب لعامين في مسابقاته، كذلك فعل رحيم سترلينج جناح الفريق.

رحيم ستيرلينج النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس"، لم يتوقف الأمر عند جوارديولا فقط، إذ طمأن رحيم سترلينج زملائه أنه مهتم للغاية بإنهاء الموسم بشكل قوي للغاية خاصة في دوري أبطال أوروبا مع سيتي، وأنه ملتزم للغاية بالاستمرار مع فريقه.

وأشار التقرير إلى أن اللاعبين قلقين مما حدث للنادي، لكنهم سيتركون الخلاف مع يويفا في أيدي مجلس الإدارة وسيركزون على إنهاء الموسم بشكل جيد.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت سترلينج بالرحيل إلى ريال مدريد وجوارديولا بتدريب يوفنتوس بعدما وقع الاتحاد الأوروبي عقوبة تقضي بإيقاف سيتي عن المشاركة أوروبيا لموسمين.

وتم إدانة سيتي بتضخيم عقود رعايته بشكل زائف بعد نشر مجلة دير شبيجل الألمانية لعقود الرعاية للنادي الإنجليزي، وذكرت الوثائق المُسربة في ذلك الوقت بأن عقد رعاية سيتي البالغ 67.5 مليون جنيه إسترليني تم إثبات أن 8 ملايين فقط جاءت من عقود رعاية شركة "الاتحاد" فيما جاء باقي المبلغ من شركة "أبو ظبي المتحدة" التي يملكها مالك سيتي نفسه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ووصف يويفا في بيانه ما فعله مانشستر سيتي بـ"خروقات خطيرة" في قواعد اللعب المالي النظيف قبل أن يقرر إيقاف النادي الإنجليزي من اللعب أوروبيا لموسمين بجانب توقيع غرامة مالية تصل إلى 30 مليون يورو، ويعتزم سيتي الاستئناف ضد العقوبة.

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