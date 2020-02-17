اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول: هل تتقدم مصر بملف لاستضافة نهائي الأبطال أو الكونفدرالية

كشف أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة المصري عن موقف الجبلاية من التقدم بملف لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أو الكونفدرالية.

وقال عبد الله لـFilGoal.com: "ندرس الأمر حاليا من كل الجوانب، لتقديم الأمر بأفضل صورة للجهات المعنية".

وأضاف "لو كشفت الدراسة إمكانية التقدم لاستضافة المباراتين، وحصلنا على الموافقات اللازمة، بالتأكيد سيكون لنا دورا بما يليق بمكانة الدولة".

وفتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باب تلقي عروض استضافة نهائيي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأرسل كاف خطابا للدول الأعضاء بتاريخ 11 فبراير الماضي، يخطرهم بفتح باب التقدم وشروط طلب استضافة المباراتين.

وقال خطاب كاف إن ملف التقدم للراغبين يجب أن يشمل إسم الملعب، ملعب التدريب ، تفاصيل الإقامة ، بالإضافة لتقديم خطاب ضمان حكومي.

وتنتهي مدة التقديم يوم 20 فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن يقام نهائي الكونفدرالية يوم 24 مايو، ونهائي دوري الأبطال يوم 29 مايو.

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