ميرور: سترلينج يرفض ريال مدريد رغم عقوبة سيتي

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 00:57

كتب : محرر في الجول

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي - الصورة من ليكيب

يرفض رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي تشتيت تركيزه ومناقشة عرض من ريال مدريد رغم العقوبة الموقعة على السيتزن.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منع مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية لمدة عامين.

وذكرت صحيفة "ميرور" في تقرير حصري لها أن ريال مدريد مهتم بضم سترلينج في الصيف المقبل، ويعرض 150 مليون يورو لضم الجناح الإنجليزي.

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لكن سترلينج أوضح موقفه بأنه يركز مع سيتي ولا يريد أن يشتت نفسه بالحديث عن أي عرض.

وأشارت إلى أن سترلينج أول لاعب من سيتي يوضح موقفه من النادي بعد العقوبة الموقعة عليه.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد الأسبوع المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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