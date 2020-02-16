المصري لـ في الجول: اخترنا ملعب السويس لمواجهة نهضة بركان

صرّح محمد الخولي نائب رئيس المصري، أن ناديه استقر على مواجهة نهضة بركان في السويس.

المصري يستقبل نهضة بركان المغربي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، يوم 1 مارس المقبل

وصرّح الخولي FilGoal.com: "اخترنا ملعب السويس لمواجهة نهضة بركان".

وكان المصري قد طلب مواجهة نهضة بركان في الإسماعيلية لقربها من بورسعيد، الأمر الذي رُفض من الجهات الأمنية.

ليخاطب المصري نظيره نهضة بركان لإقامة مباراتي الذهاب والإياب في المغرب، الأمر الذي رحّب به الطرف المغربي، قبل أن يتراجع المصري ويرتضي باللعب في السويس.

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