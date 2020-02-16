ميدو: رمضان قائد أصغر من سنه.. أتمنى عودته للاحتراف مرة أخرى

الأحد، 16 فبراير 2020 - 23:29

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - وادي دجلة - الأهلي

أشاد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق برمضان صبحي لاعب الأهلي وبمستواه في الفترة الموسم الحالي.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري مساء الخميس المقبل في الإمارات.

وقال ميدو في قناة أبو ظبي: "رمضان صبحي خرج للاحتراف في سن مبكر ولم يكن وقتها يملك الخبرة الكافية، ومر بتجربة صعبة في ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون".

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وأوضح "لكن هذه التجارب أكسبته خبرة كبيرة ورغم استبعاده مع قائمة منتخب مصر الأول في بطولة الأمم الإفريقية إلا أنه قدم مستوى رائع مع المنتخب الأولمبي".

وشرح "ظهر على رمضان في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة شخصيته التي اختلفت تماما وأصبح أكثر نضجا".

وأكمل "رمضان قائد حقيقي وعقليته أكبر من باقي زملائه في المنتخب الأولمبي بعشر سنوات".

وأتم تصريحاته "أتمنى له أن يعود للاحتراف مرة أخرى في مكان جيد بعد دورة الألعاب الأولمبية لأنه يستحق ذلك".

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