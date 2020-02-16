علي معلول: ثقة جمهور الأهلي تزيدني إصرارا.. ولا أتحدث في الكرة مع ساسي الأحد، 16 فبراير 2020 - 20:21 كتب : FilGoal علي معلول - الأهلي - أطلع برة علي معلول الأهلي #السوبر المصري نرشح لكم أخر الأخبار مهاجم بورتو يتعرض لهتافات عنصرية من جماهير فريقه السابق ويترك الملعب 3 دقيقة | أوروبا زيزو: كارتيرون خلق حالة من المنافسة بين لاعبي الزمالك 17 دقيقة | الدوري المصري مدرب الإسماعيلي يشيد بـ حارسه ويصرح: فخور بالانتصار على الرجاء 28 دقيقة | مصر حسام حسن لـ في الجول: هدفنا المربع الذهبي في الدوري.. وأريد لقب الهداف 52 دقيقة | الدوري المصري مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) (1) سيلتا فيجو.. جوووووول سمولوف 53 دقيقة | أوروبا رائعة ميرتنز تؤكد سطوة نابولي في أرض كالياري 56 دقيقة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) (1) سيلتا فيجو.. جوووووول سمولوف حسام حسن لـ في الجول: هدفنا المربع الذهبي في الدوري.. وأريد لقب الهداف بقفاز مجدي ويد أحداد.. الإسماعيلي يحقق أسبقية صغيرة على الرجاء علي معلول: ثقة جمهور الأهلي تزيدني إصرارا.. ولا أتحدث في الكرة مع ساسي خبر في الجول – الزمالك يتلقى موافقة شفهية على مواجهة الترجي في استاد القاهرة الأكثر مشاهدة 1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 0 نورويتش سيتي 1 ليفربول انتهت الدوري الإسباني 2 برشلونة 1 خيتافي انتهت الدوري الإسباني 2 غرناطة 1 ريال بلد الوليد انتهت الدوري الإيطالي 2 أتالانتا 1 روما انتهت الدوري الألماني 3 لايبزج 0 فيردر بريمن انتهت الدوري الإنجليزي 2 أستون فيلا 3 توتنام هوتسبر انتهت الدوري الإنجليزي 4 أرسنال 0 نيوكاسل يونايتد انتهت الدوري الإسباني 0 ريال مدريد 1 سيلتا فيجو مباشر 27:29 الدوري الإيطالي 0 لاتسيو 0 إنتر ميلان مباشر 42:8 الدوري الإيطالي 2 يوفنتوس 0 بريشيا انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي - مانشستر يونايتد لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - ميلان - تورينو لم تبدأ 21:45 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - الزرقا - سيراميكا كليوباترا لم تبدأ 14:30 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - القنـــاة - الداخلية لم تبدأ 14:30 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - الترسانة - جمهورية شبين لم تبدأ 14:30 قد ينال إعجابك