الإسماعيلي: هدفنا الانتصار على الرجاء إيابا في المغرب

تحدث صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي عقب انتصار فريقه على الرجاء المغربي، قائلا: "هدفنا الفوز في المغرب أيضا".

وقال المنياوي: "حتى إذا كنا قد انتصرنا بثلاثية على الرجاء في الذهاب، فالانتصار لن يكون مطمئننا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "يجب أن يتحلى كل عناصر الفريق بالروح القتالية والحماس من أجل الانتصار من جديد في المغرب".

وتابع "هدفنا الانتصار على الرجاء إيابا وتأكيد وصولنا لنهائي البطولة العربية".

وأردف "ولكن تركيزنا الآن على لقاء بيراميدز في كأس مصر، بعدها سنبدأ الاستعداد لـ الرجاء".

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التونسي فخر الدين بن يوسف سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

ليحقق الإسماعيلية أسبقية صغيرة قبل مواجهة الإياب يوم 15 مارس في المركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويقام نصف النهائي الثاني بين الاتحاد السعودي ومواطنه الشباب، فيما تُلعب المباراة النهائية في الرباط المغربية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل في دور الـ 16 من كأس مصر.

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