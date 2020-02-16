المصري: اتفقنا مع الوزير على لعب الكونفدرالية بحضور جماهيري في ملعب السلام أو الجيش

أصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانا رسميا عقب اجتماع وزير الشباب والرياضة برئيس النادي المصري.

وكشف المصري في بيانه عن الاتفاق مع الوزير على لعب المصري لمبارياته في الكونفدرالية بحضور جماهيري في استاد السلام بالقاهرة أو استاد الجيش بالسويس.

ومن المنتظر أن يحدد النادي المصري، الملعب الذي يُفضل اللعب عليه خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقا للبيان.

وشدد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع على اقتراب الوزارة من البدء في أعمال تطوير استاد المصري خلال الفترة القليلة المقبلة.

من جهته وجه سمير حلبية رئيس المصري "خالص الشكر لوزير الداخلية محمود توفيق ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وعادل الغضبان، محافظ بورسعيد على تفهمهم التام لكافة مطالب جمهور المصري وحرصهم على إقامة مباريات المصري بالكونفدرالية بحضور جماهيري كبير".

ويستعد المصري لمواجهة نهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية. اللقاء الأول سيكون في مصر يوم 1 مارس، على أن يكون الإياب في المغرب.

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