مدرب الرجاء: سنستعيد قوتنا الضاربة ونتأهل من الدار البيضاء

يؤمن جمال السلامي المدير الفني للرجاء البيضاوي، أن فريقه قادر على التأهل إلى نهائي البطولة العربية رغم الهزيمة ذهابا أمام الإسماعيلي.

الرجاء خسر بهدف دون رد أمام الإسماعيلي في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال.

وصرّح السلامي بعد المواجهة: "اللاعبون أدوا ما عليهم في المباراة".

وأضاف: "تركيزنا كان أكبر في الشوط الأول وأهدرنا العديد من الفرص".

وواصل: "تقنية الفيديو قلبت المباراة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء".

وأكمل: "الغيابات أثرت على فريقنا، لكننا لعبنا باللاعبين المتوافرين".

وتحدى: "سنستعيد قوتنا الضاربة في مباراة العودة، سنصعد من الدار البيضاء".

وأتم: "تنتظرنا مباراتان قويتان أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، نرغب في مواصلة المشوار القاري".





























































التونسي فخر الدين بن يوسف سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

ليحقق الإسماعيلية أسبقية صغيرة قبل مواجهة الإياب يوم 15 مارس في المركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويقام نصف النهائي الثاني بين الاتحاد السعودي ومواطنه الشباب، فيما تُلعب المباراة النهائية في الرباط المغربية.

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