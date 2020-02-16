بقفاز مجدي ويد أحداد.. الإسماعيلي يحقق أسبقية صغيرة على الرجاء

الأحد، 16 فبراير 2020 - 20:02

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الرجاء

فاز الإسماعيلي على ضيفه الرجاء المغربي بهدف دون رد في استاد الإسماعيلية، بذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال.

التونسي فخر الدين بن يوسف سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

ليحقق الإسماعيلية أسبقية صغيرة قبل مواجهة الإياب يوم 15 مارس في المركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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وواصل ديدييه جوميز مدرب الإسماعيلي الاعتماد على نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف في خط الهجوم، إلى جوار محمد الشامي.

فيما قاد حميد أحداد هجوم الرجاء بجوار الكونغولي بين مالانجو.

الرجاء ظهر خطيرا في الشوط الأول، فأهدر لاعبه سفيان رحيمي فرصة محققة في الدقيقة الثامنة أثارت سخط المدرب جمال السلامي.

ورغم سيطرة الفريق المغربي، إلا أن الإسماعيلي نجح في الحفاظ على النتيجة دون تغيير في الشوط الأول.

في الشوط الثاني جاءت الأنباء السعيدة لجماهير الدراويش.

لمسة يد على أحداد في الدقيقة 49، احتسبها الحكم مخالفة من خارج منطقة الجزاء، لكن تقنية الفيديو كان لها رأي آخر.

الإعادة أثبتت أن اللمس حدث داخل المنطقة، ليغير الحكم قراره ويحتسب ركلة جزاء للإسماعيلي.

التونسي بن يوسف انبرى للتسديد، وسجل بنجاح في الدقيقة 52.

ليأتي الدور على محمد مجدي حارس الإسماعيلي لوضع كلمته في اللقاء.

مالانجو هدد مرتين متتاليتين في الدقيقتين 60، و65، لكن مجدي أظهر براعة كبيرة في إبعاد الخطر عن مرماه.

ليكسب الإسماعيلي أسبقية طفيفة قبل مواجهة الدار البيضاء.

ويقام نصف النهائي الثاني بين الاتحاد السعودي ومواطنه الشباب، فيما تُلعب المباراة النهائية في الرباط المغربية.

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