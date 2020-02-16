مقطوعة موسيقية رائعة بعزف أرتيتا.. أرسنال يدمر نيوكاسل

الأحد، 16 فبراير 2020 - 20:48

كتب : FilGoal

أرسنال - نيوكاسل

اكتسح أرسنال الإنجليزي ضيفه نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل لا شيء في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

مقطوعة موسيقية رائعة عزفها الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب المدفعجية، ليكتب الانتصار الأكبر لـ أرسنال في الدوري هذا الموسم.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بلا أهداف، وسط فرص مهدرة بالجملة من هنا وهناك.

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ولكن في الشوط الثاني انفجر نيكولاس بيبي ليسجل مرة ويصنع مرتين.

رباعية أرسنال جاءت عن طريق بيير إيميريك أوباميانج ونيكولاس بيبي ومسعود أوزيل وأليكسندر لاكازيت.

بيبي مهد طريق الانتصار لأرسنال بعدما وضع عرضية متقنة على رأس أوباميانج في الدقيقة 57.

ولم ينتظر الوافد الجديد من ليل الفرنسي أكثر من 3 دقائق ليحول مهارة رائعة من ساكا بتسديدة داخل الشباك.

هدفان في 3 دقائق لأرسنال في مرمى نيوكاسل.

وقبل نهاية المباراة مباشرة، سجل أوزيل لأول مرة منذ 301 يوما مستغلا تمريرة لاكازيت.

الفرنسي لاكازيت رفض إنهاء المباراة دون أن يضع بصمته، ليسجل الرابع بعد تمريرة من بيبي.

أرسنال يكتسح نيوكاسل برباعية كأكبر فوز للنادي اللندني في الدوري هذا الموسم.

وحقق أرتيتا انتصاره الثاني في الدوري بعد الفوز على مانشستر يونايتد.

ولم يتذوق أرسنال طعم الهزيمة مع أرتيتا سوى مرة وحيدة فقط، عندما خسر أمام تشيلسي في مباراته الأولى مع الفريق.

ووصل أرسنال للنقطة 34 في المركز العاشر بفارق 6 نقاط عن الخامس توتنام.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 31 في المركز الـ 13.

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