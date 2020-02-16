بن يوسف: يجب أن نستعد جيدا لمباراة العودة ضد الرجاء في المغرب

شدد فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي على ضرورة الاستعداد جيدا لمواجهة الرجاء المغربي في المغرب، رغم فوز الدراويش في الإسماعيلية.

وفاز الإسماعيلي على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، في المباراة التي أقيمت في استاد الإسماعيلية.

وقال فخر الدين عقب المباراة لقناة أبو ظبي: "حققنا انتصارا مهما لنا وللجماهير والجهاز الفني".

وأضاف "ولكن يتبقى لنا مباراة العودة في المغرب ويجب أن نستعد لها جيدا".

وأتم "الرجاء فريق قوي ومميز ويلعب دائما للفوز بالألقاب، لذلك علينا الاستعداد جيدا للقاء العودة".

وسجل المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف هدف فوز الإسماعيلي على الرجاء من ركلة جزاء.

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