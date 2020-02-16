بن يوسف: يجب أن نستعد جيدا لمباراة العودة ضد الرجاء في المغرب

الأحد، 16 فبراير 2020 - 20:36

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الرجاء

شدد فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي على ضرورة الاستعداد جيدا لمواجهة الرجاء المغربي في المغرب، رغم فوز الدراويش في الإسماعيلية.

وفاز الإسماعيلي على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، في المباراة التي أقيمت في استاد الإسماعيلية.

وقال فخر الدين عقب المباراة لقناة أبو ظبي: "حققنا انتصارا مهما لنا وللجماهير والجهاز الفني".

أخبار متعلقة
بقفاز مجدي ويد أحداد.. الإسماعيلي يحقق أسبقية صغيرة على الرجاء الشامي: قادرون على التأهل لنهائي البطولة العربية من المغرب إسماعيل يوسف: كارتيرون جرب خطة الترجي أمام الإسماعيلي

وأضاف "ولكن يتبقى لنا مباراة العودة في المغرب ويجب أن نستعد لها جيدا".

وأتم "الرجاء فريق قوي ومميز ويلعب دائما للفوز بالألقاب، لذلك علينا الاستعداد جيدا للقاء العودة".

وسجل المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف هدف فوز الإسماعيلي على الرجاء من ركلة جزاء.

اقرأ أيضا:

هل اقترب الأهلي من مواجهة صن داونز في استاد القاهرة؟

الإعلان عن حكم قمة السوبر

الأهلي يكثف اتصالاته بالأمن للعب في استاد القاهرة

سيناريو قاتل في مباراة أستون فيلا وتوتنام

يوفنتوس يستعيد الصدارة

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي البطولة العربية
نرشح لكم
أخر الأخبار
زيزو: كارتيرون خلق حالة من المنافسة بين لاعبي الزمالك 4 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي يشيد بـ حارسه ويصرح: فخور بالانتصار على الرجاء 15 دقيقة | مصر
حسام حسن لـ في الجول: هدفنا المربع الذهبي في الدوري.. وأريد لقب الهداف 39 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) (1) سيلتا فيجو.. جوووووول سمولوف 40 دقيقة | أوروبا
رائعة ميرتنز تؤكد سطوة نابولي في أرض كالياري 43 دقيقة | أوروبا
كاسونجو ومصطفى فتحي يسجلان في ودية الزمالك أمام جولدي.. وعودة جنش 44 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك