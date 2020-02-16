تليجراف: سيتي يستهدف رودجرز في حال رحيل جوارديولا

بدأ نادي مانشستر سيتي في تحديد عدة أسماء لاختيار أحدهم لتدريب الفريق السماوي في الموسم المقبل، تحسبا رحيل الإسباني جوسيب جوارديولا.

وتشير التقارير الصحفية الإنجليزية إلى اقتراب جوارديولا من الرحيل عن تدريب مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، بعد العقوبة الموقعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على النادي الإنجليزي.

ووقع الاتحاد الأوروبي عقوبة على مانشستر سيتي بمنعه من المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل، مع غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو، وذلك بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

صحيفة "تليجراف" الإنجليزية ذكرت أن سيتي بالفعل وضع الأيرلندي الشمالي برندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي ضمن الأسماء المستهدفة في النادي الصيف المقبل.

يأتي ترشيح اسم رودجرز بالإضافة إلى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنام.

وينتظر مانشستر سيتي معرفة قرار جوارديولا النهائي بشأن استمراره مع النادي وإذا قرر الرحيل سيبدأ السماوي مرحلة المفاوضات مع الأسماء المرشحة لاختيار أحدهم لتدريب الفريق.

ويقدم رودجرز البالغ من العمر 47 عاما أداء مميز مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي ويحتل المركز الثالث بـ50 نقطة بعد مرور 26 جولة.

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