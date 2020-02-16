أزمة في الدرجة الثالثة – إلغاء مباراة بسبب إصابة حكم "بفقدان ذاكرة"

ألغيت مباراة مركز شباب طوخ والبلاستيك في دوري الدرجة الثالثة، بسبب إصابة الحكم المساعد قبل بداية الشوط الثاني.

وقرر محمد علاء حكم المباراة إلغائها مكتفيا بـ45 دقيقة، إثر إصابة مساعده عماد العقاد.

وشهدت المباراة تقدّم مركز شباب طوخ بهدف بعد 8 دقائق، قبل أن يقلب البلاستيك تأخره إلى تقدُم بهدفين، نتيجة انتهى عليها الشوط الأول.

FilGoal.com تواصل في أطراف الأزمة، وحاول الوقوف على حقيقة الواقعة.

البداية مع تامر عبد الخالق المدير الفني للبلاستيك الذي صرّح: "قبل بداية الشوط الثاني، فوجئنا بالحكم المساعد يسقط على الأرض ويقول "طوبة".

وأكمل: "حضر الإسعاف، ونُقل الحكم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، وألغيت المباراة".

وكشف: "حضر المباراة حوالي 200 متفرج من جماهير طوخ في مقصورة الملعب".

أما وائل عبد الجواد مدير إداري البلاستيك، فصرّح بدوره: "مراقب المباراة طلب من إدارة طوخ قبل بداية المباراة بإخراج الجماهير من الملعب، لأن المباراة بدون جماهير.. لكن إداري طوخ رفض".

وأكمل: "لم يشهد الشوط الأول اعتراضا على التحكيم، رغم ظلمنا بعدم احتساب 3 ركلات جزاء، ومع بداية الشوط الثاني وأثناء نزولنا الملعب، كان الحكم المساعد قريبا من دكة البلاستيك، وشاهدناه يسقط على الأرض".

وأضاف: "طبيبا البلاستيك وطوخ حاولا إسعافه، وحملنا الحكم إلى دكة فريقنا".

وأوضح: "جماهير طوخ قالت إنه يمثّل، لكن الحكم لم يستطع فتح عينه من الإصابة وتعرّض للإغماء".

وأتم مشددا: "لسنا طرفا فيما حدث، بل كنا الأفضل في المباراة".

وتوجه FilGoal.com إلى محمد مصطفى مدير إداري شباب طوخ الذي صرّح: لا نعرف ما حدث، كنا متقدمين بهدف ثم تأخرنا بهدفين، ولم يحدث أي اعتراض خلال الشوط الأول".

وعن سبب عدم إخراج الجماهير الحاضرة في المدرجات، رد مصطفى: "طبيعي أن ندافع عن حق جماهيرنا في الحضور، فكل الملاعب تشهد حضورا جماهيريا، لماذا يرغبون في منع جماهير طوخ؟".

وتحوّل إلى الواقعة: "شاهدنا الحكم المساعد يسقط على الأرض ويقول "عيني"، ونقله الإسعاف إلى مستشفى الجامعة في بنها".

وأكمل: "خضع لأشعة مقطعية على المخ والعين، وهو سليم ولا يعاني خطبا، لم يظهر أثر لتعرضه لإصابة بطوبة".

وقال محمد مصطفى: "الحكم أصيب بمياه زرقاء وضغط مرتفع مفاجئ، وهذا كلام الاستشاريين أمام شقيقه وطاقم التحكيم، ومعي دليل على ذلك".

ووفّر إداري طوخ لـ FilGoal.com نتائج الفحص الذي خضع له الحكم المصاب.

وأكمل حديثه: "محمد علاء حكم المباراة أخبرني أنه لم يشاهد طوبة".

وأضاف: "مراقب المباراة متحامل علينا، لدينا مستثمر يريد النجاح، فهل سيسيئ إلى نفسه؟ لسنا تابعين لأحد، وأنفقنا 2000 جنيه على الحكم المصاب، وهو لم يصب بطوبة، وإنما مياه زرقاء".

وسأل FilGoal.com مراقب المباراة، المحمدي درويش، عن أحداثها الجدلية، فبدأ حديثه: "قبل المباراة تحدثت مع إداري طوخ وإداري البلاستيك وطالبتهما بإخراج الجماهير التزاما بلائحة اتحاد الكرة".

وأكمل: "إداري طوخ قام بالسب ورفض إخراج الجماهير، فقلت له: كما تشاؤون، سأسجل كل شيء".

وواصل: "جماهير طوخ ألقت الطوب على دكة احتياط البلاستيك، فاستدعيت إداري كل نادي من أجل التهدئة".

وأفاد: "مع نزولنا للشوط الثاني، شاهدت عماد العقاد يسقط على الأرض فجأة، فسألته عما حدث، فقال لي: "عيني عيني". نُقل إلى مستشفى طوخ ثم مستشفى بنها العام".

وأتم: "تم تحرير محضر في القسم ورقمه 3777 جنح طوخ، وأبلغنا اللجنة بكل شيء، يجب أن يكون هناك عقوبة لكل من يسيئ للرياضة".

وعبر إذاعة الشباب والرياضة، تحدّث توفيق السيد رئيس منطقة حكام القاهرة: "عماد العقاد تعرّض لاعتداء بطوبة خلال مباراة طوخ والبلاستيك".

وأضاف: "تعرّض لفقدان ذاكرة مؤقت، وأجرى أشعة على المخ وقاع العين والفكين".

وأتم: "يقال إنه لن يدير أي مباريات لنهاية الموسم بسبب الإصابة".

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