فينالدوم: لاعبو أتليتكو مدريد مقاتلون.. ومن الصعب التغلب عليهم

الأحد، 16 فبراير 2020 - 18:53

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد

يعتقد جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن فريقه سيواجه مباراة صعبة للغاية أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ويحل ليفربول حامل اللقب ضيفا على أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وقال فينالدوم في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي: "إنهم مثل ليفربول، مقاتلون. إنه فريق مثلنا إلى حد كبير، كما أنه من الصعب حقًا التغلب عليه".

أخبار متعلقة
كلوب: شعرت بالصدمة بسبب إيقاف سيتي.. ومشفق على جوارديولا ولاعبيه كلوب: ماني كان جاهزا للعب بشكل أساسي أمام نورويتش ولكن قائد ليفربول: أعلم أنكم تشعرون بالملل من تكرار تصريحاتنا حول اللقب ماركا تحذر لاعب أتليتكو: صلاح قادم من أجلك

وشدد "يمكنك رؤية ذلك بأسلوب لعبهم. إنهم يقاتلون دائمًا للحصول على نتائج إيجابية ويمكنهم ابتكار أساليب جديدة بسهولة في بعض الأحيان عندما يكون ذلك ضروريًا".

وأكمل الدولي الهولندي "لاعبو أتليتكو مدريد يعرفون ما يجب عليهم فعله للفوز بالمباراة. ستكون مباريات صعبة للغاية".

ويلعب الفريقان مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم 11 مارس المقبل.

أتليتكو مدريد يعاني في الدوري الإسباني هذا الموسم إذ يحتل المركز الرابع حاليا، خلف ريال مدريد وبرشلونة وخيتافي.

فيما يبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الأخير لعب مباراة أقل.

اقرأ أيضا

الخطيب يكثف اتصالاته لإقامة لقاء صن داونز في استاد القاهرة

في الجول يكشف ما يحدث في معسكر الأهلي

تقرير يكشف الدولة الأقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

في طريق الزمالك.. متأهل جديد إلى دور الثمانية في كأس مصر

مرتضى يكلف محامين للدفاع عن المشجعين المقبوض عليهما خلال احتفالات المطار

ليفربول جيني فينالدوم
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 والقنوات الناقلة.. عودة ليلة الأبطال 4 ساعة | أوروبا
مدرب الزمالك: أداء الفريق ضد الترجي؟ احضروا لنا 50 ألف مشجع وسترون أفضل منه 4 ساعة | الدوري المصري
ماجواير عن لقطته مع باتشواي: رد فعلي كان طبيعيا.. لم أقصد الإيذاء أبدا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمير مرتضى: لا يوجد مبرر لإقامة قمة الدوري.. لكننا جاهزون لخوضها 5 ساعة | الدوري المصري
حسام غالي: آل سليم طبقوا شعار الأهلي فوق الجميع وليسوا مثل من استفاد منه 5 ساعة | الدوري المصري
ريبيتش يواصل التألق.. أسقط تورينو ليقود ميلان للانتصار 5 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك