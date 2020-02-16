فينالدوم: لاعبو أتليتكو مدريد مقاتلون.. ومن الصعب التغلب عليهم

يعتقد جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن فريقه سيواجه مباراة صعبة للغاية أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ويحل ليفربول حامل اللقب ضيفا على أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وقال فينالدوم في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي: "إنهم مثل ليفربول، مقاتلون. إنه فريق مثلنا إلى حد كبير، كما أنه من الصعب حقًا التغلب عليه".

وشدد "يمكنك رؤية ذلك بأسلوب لعبهم. إنهم يقاتلون دائمًا للحصول على نتائج إيجابية ويمكنهم ابتكار أساليب جديدة بسهولة في بعض الأحيان عندما يكون ذلك ضروريًا".

وأكمل الدولي الهولندي "لاعبو أتليتكو مدريد يعرفون ما يجب عليهم فعله للفوز بالمباراة. ستكون مباريات صعبة للغاية".

ويلعب الفريقان مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم 11 مارس المقبل.

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أتليتكو مدريد يعاني في الدوري الإسباني هذا الموسم إذ يحتل المركز الرابع حاليا، خلف ريال مدريد وبرشلونة وخيتافي.

فيما يبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الأخير لعب مباراة أقل.

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