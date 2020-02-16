في الجول يكشف ما يحدث في المعسكر الأحمر.. فوز الزمالك على الترجي يغير استعداد الأهلي لـ السوبر

الأحد، 16 فبراير 2020 - 15:31

كتب : أحمد الخولي

ريني فايلر - الأهلي - المصري

تغيرت استعدادات الأهلي لمباراة السوبر المصري ضد الزمالك بشكل كبير، بعد فوز الأبيض على الترجي 3-1 في السوبر الإفريقي والعرض الكبير الذي قدمه الأبيض ضد منافسه التونسي.

وعلم FilGoal.com من مصدر مطلع داخل النادي الأحمر، أن المستوى الذي ظهر به الأبيض دفع المدير الفني ريني فايلر ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ لاتخاذ قرار بعزل الفريق تماما عن الإعلام، ومنع التصريحات، والتشديد على اللاعبين بعدم الرد على ما وصفه المصدر بـ"الاستفزازات القادمة من المعسكر الآخر" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف المصدر أن الفريق وجهازه يوليان اهتماما كبيرا بالمباراة، ومباراة الدوري التي قد تليها في حال إقامتها في موعدها، أكثر حتى من مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، حيث ينصب التركيز كاملا حاليا على مواجهتي الزمالك، حيث قال المصدر "الخسارة في السوبر ستكون مشكلة كبيرة، وسنرد في الملعب على كل الاستفزازات".

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وكذلك، أوضح المصدر أن هناك "حالة من التفاؤل والارتياح" بعد مشاركة رمضان صبحي في مران الفريق الجماعي، حيث قال المصدر إن سواء بمشاركة رمضان أساسيا أو وجوده على دكة البدلاء، فإن وجوده يمثل قلقا للزمالك.

وفي الوقت نفسه، يتناقش الجهاز الفني حول جاهزية محمود عبد المنعم "كهربا" نفسيا لمقارعة فريقه السابق لأول مرة، خاصة مع ظروف رحيله التي شهدت سفره للتعاقد مع ديسبورتيفو أفيش البرتغالي دون إذن الزمالك، والعودة منه إلى الأهلي، في ظل تأكيد كهربا أن عقده مع الزمالك منتهي عكس ما يراه الأبيض.

ويعمل الجهاز الفني في الوقت الحالي على تجهيز محمد مجدي "أفشة" الذي حصل على راحة ضد المصري، وكذلك أليو بادجي مهاجم الفريق.

وأتم المصدر بأن فايلر أوضح للاعبين عدم سعادته بأداء الفريق أمام المصري في المباراة التي فاز بها الفريق 3-0 في الدوري، وأنه يعكف الآن على معالجة العيوب التي ظهرت على الفريق في المواجهة ليتلافاها ضد الزمالك.

ويتواجه الأهلي والزمالك لمرة جديدة في السوبر المصري يوم الخميس المقبل، في وقت يحمل فيه الأهلي لقب البطولة بالفوز على الأبيض 3-2 مطلع هذا الموسم، ويأتي الزمالك منتشيا بتتويجه بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.

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