تقرير: أحمد أحمد طلب تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا من رئيس رواندا

الأحد، 16 فبراير 2020 - 14:22

كتب : FilGoal

أحمد أحمد - بول كاجامي

قال تقرير صحفي إن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) طلب من بول كاجامي رئيس دولة رواندا استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

للمرة الأولى، يقام نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة، ليكشف موقع "فوت أفريك" المهتم بالكرة الإفريقية إن الملغاشي رئيس كاف قابل الرئيس الرواندي ليطلب منه بشكل رسمي استضافة النهائي المقرر له نهاية مايو المقبل، في ظل عدم تقدم أي دولة بطلب لاستضافة المباراة.

وذكر تقرير آخر، عبر موقع "أفريك سبورتس"، أن أحمد والأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو زاروا استاد أماهورو في رواندا تمهيدا لإعلان استضافته للمواجهة.

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وتتنافس أندية الأهلي، الزمالك، صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، الرجاء والوداد المغربيان، الترجي والنجم الساحلي التونسيان، على اللقب الذي يحمله فريق الدم والذهب في آخر نسختين.

ومن المنتظر أن يقابل الأهلي صن داونز، والزمالك الترجي، والرجاء مازيمبي، والوداد النجم الساحلي، في دور الثمانية للبطولة.

وكذلك، قال التقرير إن أحمد سيطلب مساندة "الرئيس المهتم للغاية بكرة القدم" بحسب التقرير، بعد خروج تقرير شركة PWC للمحاسبة المالية الذي كشف عن الكثير من المخالفات المالية داخل الاتحاد القاري.

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