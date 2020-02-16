في انتظار الزمالك أو سموحة.. نادي مصر يعبر دجلة إلى ربع نهائي الكأس

الأحد، 16 فبراير 2020 - 16:00

كتب : FilGoal

نادي مصر - الزمالك

تأهل نادي مصر إلى ربع نهائي الكأس بعدما أقصى وادي دجلة في الوقت القاتل لينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وسموحة.

وتغلب نادي مصر على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مثيرة من الطرفين.

تقدم نادي مصر قبل نهاية الشوط الأول عن طريق الفرنسي ويلفيس فيرتادو في الدقيقة 44.

أخبار متعلقة
سلة - NBA يعلن تفاصيل رعايته لبطولة إفريقيا للأندية.. والزمالك يمثل مصر خبر في الجول - خالد جلال يوافق على تدريب نادي مصر أول انتصار منذ شهر.. طلائع الجيش يهزم نادي مصر برباعية بيان ناري – نادي مصر للجنة الحكام: حققوا مع حكم مباراة بيراميدز واستعينوا بخبراء الطب النفسي

وتعادل وادي دجلة في الدقيقة 73 عن طريق رجب عمران بعد تمريرة رائعة من عبد الله محمود.

وسجل ويلفيس فيرتادو هدف نادي مصر الثاني في وقت قاتل بالدقيقة 85.

ولم يتحدد موعد مباراة الزمالك وسموحة في ثمن النهائي حتى الآن.

وكان ناديا الاتحاد السكندري وأبو قير للأسمدة قد تأهلا إلى ربع النهائي أمس السبت.

اقرأ أيضا

الأهلي: حفل عيد الحب حضره أعداد غفيرة.. نريد اللعب في استاد القاهرة

الأهلي يعلن جاهزية صانع ألعابه للسوبر

"الحكام بيتلككوا ليفوز الأهلي"

تعرف على تقييم صلاح أمام نورويتش من الصحف الإنجليزية

آخرهم أحمد صلاح حسني.. نجوم كرة احترفوا التمثيل

نادي مصر كأس مصر وادي دجلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
سمير عثمان: اتحاد الكرة لم يفاوضني لرئاسة لجنة الحكام 8 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل أرسال – سيبايوس أساسي لأول مرة مع أرتيتا 20 دقيقة | أوروبا
مباشر - قمة عربية مرتقبة.. الإسماعيلي ضد الرجاء 36 دقيقة | مصر
كواليس استبعاد محمد رمضان من حفل السوبر المصري بين الأهلي والزمالك 42 دقيقة | مصر
في الدرجة الثانية - طهطا يفوز لأول مرة.. وبني سويف يقفز للصدارة 44 دقيقة | مصر
ليست قمته الأولى.. النرويجي موين حكما للسوبر بين الأهلي والزمالك في وجود VAR كرواتي ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك