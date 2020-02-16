في انتظار الزمالك أو سموحة.. نادي مصر يعبر دجلة إلى ربع نهائي الكأس

تأهل نادي مصر إلى ربع نهائي الكأس بعدما أقصى وادي دجلة في الوقت القاتل لينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وسموحة.

وتغلب نادي مصر على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مثيرة من الطرفين.

تقدم نادي مصر قبل نهاية الشوط الأول عن طريق الفرنسي ويلفيس فيرتادو في الدقيقة 44.

وتعادل وادي دجلة في الدقيقة 73 عن طريق رجب عمران بعد تمريرة رائعة من عبد الله محمود.

وسجل ويلفيس فيرتادو هدف نادي مصر الثاني في وقت قاتل بالدقيقة 85.

ولم يتحدد موعد مباراة الزمالك وسموحة في ثمن النهائي حتى الآن.

وكان ناديا الاتحاد السكندري وأبو قير للأسمدة قد تأهلا إلى ربع النهائي أمس السبت.

اقرأ أيضا

الأهلي: حفل عيد الحب حضره أعداد غفيرة.. نريد اللعب في استاد القاهرة

الأهلي يعلن جاهزية صانع ألعابه للسوبر

"الحكام بيتلككوا ليفوز الأهلي"

تعرف على تقييم صلاح أمام نورويتش من الصحف الإنجليزية

آخرهم أحمد صلاح حسني.. نجوم كرة احترفوا التمثيل