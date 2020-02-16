مرتضى يكلف محامين للدفاع عن المشجعين المقبوض عليهما خلال احتفالات المطار

كلف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عددا من المحامين للدفاع عن المشجعين اللذين تم القبض عليهما خلال احتفالات استقبال فريق كرة القدم المتوج بلقب السوبر الإفريقي في المطار.

وحرص رئيس الزمالك على متابعة موقف المشجعين الذين تم القبض عليهما، وأرسل عددا من المحامين لقسم النزهة.

وكشف الزمالك على أن عمرو أحمد عبد الحافظ ومحمود يحيى مقبوض عليهما في القضية رقم 115 بقسم النزهة.

ويسعى الزمالك الحصول على قرار بإخلاء سبيلهما مشددا على أنه لن يترك هذا الملف إلا بعد الاطمئنان على المشجعين.

وكانت جماهير الزمالك قد احتشدت بالمئات في مطار القاهرة لاستقبال الفريق الحاصل على لقب السوبر الإفريقي.

وكان أشرف صبحي وزير الرياضة قد استقبل بعثة الزمالك في مطار القاهرة.

اقرأ أيضا

الأهلي: حفل عيد الحب حضره أعداد غفيرة.. نريد اللعب في استاد القاهرة

الأهلي يعلن جاهزية صانع ألعابه للسوبر

"الحكام بيتلككوا ليفوز الأهلي"

تعرف على تقييم صلاح أمام نورويتش من الصحف الإنجليزية

آخرهم أحمد صلاح حسني.. نجوم كرة احترفوا التمثيل