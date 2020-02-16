إذاعة تونسية تعلن حكم المصري ونهضة بركان.. "صاحب طرد مدافع الأهلي ضد النجم"

كشفت إذاعة موزاييك التونسية عن إسناد مهمة إدارة مباراة نهضة بركان المغربي والمصري في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية للحكم صادق السالمي.

وبحسب الإذاعة يدير الحكم التونسي مباراة الإياب بين الفريقين في المغرب.

أما مباراة الذهاب المقرر إقامتها في مصر يديرها الحكم البوتسواني جوشوا بوندو وفقا لصحيفة المنتخب المغربية.

وتقام مباراة الذهاب في مصر يوم 1 مارس المقبل، أما الإياب في المغرب يوم 8 من الشهر ذاته.

وسبق لصادق السالمي أن أدار مواجهة المصري ضد نهضة بركان في عام 2018 في مجموعات بطولة الكونفدرالية.

أما الحكم البوتسواني جوشوا بوندو لم يتولى مهمة إدارة أي مباراة إفريقية للمصري سابقا، لكنه أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي في انطلاق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية والتي فاز بها الفريق التونسي بهدف وطُرد خلالها أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر.

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