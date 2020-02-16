الشعباني: أتحمل وحيدا مسؤولية خسارة الترجي أمام الزمالك

رفض معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي إلقاء اللوم على أي لاعب من فريقه بعد خسارة لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وفاز الزمالك على الترجي في كأس السوبر الإفريقي الذي أقيم في الدوحة بنتيجة 3-1، ليحصد الفارس الأبيض الكأس.

وقال الشعباني في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق التونسية: "اللاعبون ارتكبوا عدة أخطاء وربما يكون خطأ كوامي بونسو هو الأكبر في المباراة".

وأضاف "لكن هذا لا يعني ضرورة توجيه اللوم على اللاعبين".

وأكمل الشعباني "أنا أتحمل وحيدا مسؤولية خسارة اللقب أمام الزمالك".

وأتم تصريحاته "كذلك الهدف المبكر للزمالك في المباراة أثر على معنويات لاعبينا".

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك مرة أخرى ضد الترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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