الشعباني: أتحمل وحيدا مسؤولية خسارة الترجي أمام الزمالك

الأحد، 16 فبراير 2020 - 18:10

كتب : FilGoal

معين الشعباني مدرب الترجي

رفض معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي إلقاء اللوم على أي لاعب من فريقه بعد خسارة لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وفاز الزمالك على الترجي في كأس السوبر الإفريقي الذي أقيم في الدوحة بنتيجة 3-1، ليحصد الفارس الأبيض الكأس.

وقال الشعباني في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق التونسية: "اللاعبون ارتكبوا عدة أخطاء وربما يكون خطأ كوامي بونسو هو الأكبر في المباراة".

أخبار متعلقة
ليست قمته الأولى.. النرويجي موين حكما للسوبر بين الأهلي والزمالك في وجود VAR كرواتي في انتظار الزمالك أو سموحة.. نادي مصر يعبر دجلة إلى ربع نهائي الكأس في الجول يكشف ما يحدث في المعسكر الأحمر.. فوز الزمالك على الترجي يغير استعداد الأهلي لـ السوبر ملعب نهائي أبطال إفريقيا المحتمل - أماهورو.. استضاف منتخب مصر والأهلي والزمالك الزمالك يخوض ودية ضد جولدي

وأضاف "لكن هذا لا يعني ضرورة توجيه اللوم على اللاعبين".

وأكمل الشعباني "أنا أتحمل وحيدا مسؤولية خسارة اللقب أمام الزمالك".

وأتم تصريحاته "كذلك الهدف المبكر للزمالك في المباراة أثر على معنويات لاعبينا".

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك مرة أخرى ضد الترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا

الخطيب يكثف اتصالاته لإقامة لقاء صن داونز في استاد القاهرة

في الجول يكشف ما يحدث في معسكر الأهلي

تقرير يكشف الدولة الأقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

في طريق الزمالك.. متأهل جديد إلى دور الثمانية في كأس مصر

مرتضى يكلف محامين للدفاع عن المشجعين المقبوض عليهما خلال احتفالات المطار

السوبر الإفريقي الزمالك الترجي معين الشعباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الإسماعيلي يشيد بـ حارسه ويصرح: فخور بالانتصار على الرجاء 11 دقيقة | مصر
حسام حسن لـ في الجول: هدفنا المربع الذهبي في الدوري.. وأريد لقب الهداف 34 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) (1) سيلتا فيجو.. جوووووول سمولوف 35 دقيقة | أوروبا
رائعة ميرتنز تؤكد سطوة نابولي في أرض كالياري 39 دقيقة | أوروبا
كاسونجو ومصطفى فتحي يسجلان في ودية الزمالك أمام جولدي.. وعودة جنش 40 دقيقة | مصر
المصري: اتفقنا مع الوزير على لعب الكونفدرالية بحضور جماهيري في ملعب السلام أو الجيش 51 دقيقة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك