كلوب: ماني كان جاهزا للعب بشكل أساسي أمام نورويتش ولكن

الأحد، 16 فبراير 2020 - 12:59

كتب : FilGoal

ساديو ماني

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سبب عدم اعتماده على ساديو ماني في التشكيل الأساسي لفريقه أمام نورويتش سيتي.

وشارك ماني في الشوط الثاني من اللقاء وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عندما يكون لديك لاعب بمثل هذه الجودة على مقاعد البدلاء هو أمر رائع".

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وأضاف المدرب الألماني "كان بإمكان ساديو أن يبدأ أساسيًا، ولكني أردت أن يكون جاهزًا للقاء ليوم الثلاثاء أمام أتليتكو مدريد فعليًا".

ويلعب ليفربول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وأكمل "لا أفكر كثيرًا في هذه المباريات ولكن عندما يعود لاعبان من الإصابات ، مثل ماني وفابينيو، لا تعتقد أنه بإمكانهما لعب مباراتين، ولكن تفعل ذلك عندما تكون مضطرًا".

وأردف "كما أن جودة الأولاد الآخرين كبيرة جدًا بحيث يجب عليك الدفع بأحدهم. كانت المباراة مثالية لحصول ساديو على بضع دقائق. بدا الأمر وكأنه مستعد".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي قبل 12 جولة من نهاية الموسم، وقبل مواجهة سيتي لوست هام يونايتد يوم الأربعاء.

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