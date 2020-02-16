الأهلي: نريد لقاء صن داونز في استاد القاهرة بحضور 65 ألف.. حفل عيد الحب حضره أعداد غفيرة

الأحد، 16 فبراير 2020 - 12:19

كتب : FilGoal

جماهير مصر - استاد القاهرة في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

جدد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، طلب الفريق لإقامة لقاء ماميلودي صن داونز على استاد القاهرة.

وقال محمد مرجان في تصريحات لإذاعة "الراديو 9090": "إدارة الأهلي ما زالت تواصل مساعيها لخوض مباراة صن داونز في استاد القاهرة، بالتنسيق مع عمرو الجنايني القائم رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، وأشرف صبحي وزير الرياضة".

وأضاف "الأمن أخطرنا سابقا بإقامة اللقاء على استاد السلام في حضور 10 ألاف متفرج. هذا العدد قليل جدا بالنسبة لمباراة بحجم صن داونز".

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وأكمل "حفل عيد الحب أقيم في استاد القاهرة وبأعداد غفيرة، لذلك طلبنا مجددا إقامة اللقاء على استاد القاهرة، وفي حضور 65 ألف متفرج".

مرجان أتم "إذا وافق الأمن على إقامة اللقاء في استاد القاهرة بحضور 40 أو 50 ألف متفرج، سيكون أمرا مرضيا بالنسية لنا".

ويلتقي الأهلي مع ماميلودي صن داونز يوم 29 فبراير الجاري في مصر، ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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