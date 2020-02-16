أهداف السبت الكروي - ماني ينقذ ليفربول.. والشباك تهتز 8 مرات في مباراة سان جيرمان وأميان

أنقذ ساديو ماني فريقه ليفربول أمام نورويتش سيتي وسجل هدف الفوز على الكناري في الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي.

وحقق ليفربول فوزه رقم 25 في الدوري هذا الموسم ليواصل طريقه نحو اللقب.

وفي فرنسا شهدت مباراة باريس سان جيرمان ضد أميان اهتزاز الشباك 8 مرات بواقع 4 مرات لكل فريق.

كما سجل المحترف المصري أحمد حسن "كوكا" هدفا رائعا لفريقه أوليمبياكوس في شباك بانيونيوس بالدوري اليوناني.

ويقدم لكم FiGoal.com أهداف السبت الكروي في مختلف الملاعب.

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