أحمد مرتضى: مواجهة الزمالك لـ الترجي يوم 28 فبراير = تأجيل لقاء الأهلي

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تأجيل لقاء فريقه أمام الأهلي في الدوري المصري.

وقال أحمد مرتضى: "كل بعثة الزمالك سيتطير إلى الإمارات باستثناء إمام عاشور".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة TEN "الفريق بالكامل سيسافر إلى الإمارات لأننا نستعد أيضا لمواجهة الترجي التونسي في إفريقيا".

وأوضح "من المستحيل مواجهة الأهلي يوم 24 فبراير، لأننا سنلعب ضد الترجي يوم 28 ولأننا من الأساس سنعود إلى مصر من الإمارات يوم 22 فبراير".

وتابع "إذا واجه الزمالك نظيره الترجي يوم 29 فبراير، ولعب الأهلي في نفس اليوم ضد صن داونز، وقتها لن يتم تأجيل قمة الدوري".

واستمر "ولكن إذا أقيم لقاء الزمالك والترجي يوم 28 فبراير فسيتم تأجيل قمة الدوري".

وأردف "لم نطلب تأجيل القمة لأننا طلبنا مواجهة الترجي يوم 29 فبراير. سننتظر ونرى ما سيحدث".

وأعلن اتحاد الكرة المصري في وقت سابق إقامة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك يوم 24 فبراير الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز، بينما يلعب الزمالك أمام الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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