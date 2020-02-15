بعد أزمة "الملهى الليلي".. هل اقتربت إقالة جوتي من تدريب ألميريا؟

تأزم وضع خوسيه ماريا جوتيرّيز "جوتي" المدير الفني لـ ألميريا، بعد هزيمته 2-3 أمام مضيفه ويسكا في دوري القسم الثاني الإسباني.

نجم ريال مدريد السابق، لم يحصد مع ألميريا سوى 11 من أصل آخر 12 نقطة تنافس عليها.

وبدا جوتي منفعلا في مواجهة ويسكا، وتحصل على بطاقة حمراء في نهاية المواجهة بعد اعتراضه على التحكيم.

وشن جوتي هجوما قويا على التحكيم بعد المواجهة: "هذه القرارات التحكيمية تضرنا، التحكيم عاقبنا كثيرا في المباريات الأخيرة، اليوم لم نتحصل على ركلة جزاء واضحة".

وأضاف: "ذهبت للتحدث مع الحكم ولهذا قام بطردي".

وتساءل: "لماذا لم تتدخل تقنية الفيديو اليوم كما حدث أمامنا في مباريات سابقة؟ هذه أمور تدفعنا إلى الشك، الحكم كان متحيزا لـ ويسكا بكثير من القرارات الغريبة".

الملهى الليلي

تتزامن هذه الهزيمة مع التقارير التي انتشرت في الأيام الماضية عن تنظيم جوتي لحفل في ملهى ليلي رفقة لاعبيه.

📻⚽🚨 Informa @RGongoraSER El portal 'El Balón' informa de que Guti habría salido de fiesta con los futbolistas del Almería Según este portal digital, Guti habría cerrado una discoteca con parte de la plantilla para celebrar una fiestahttps://t.co/MmBkFc0d0J pic.twitter.com/T1h51ReOy1 — El Larguero (@ellarguero) February 13, 2020

جوتي رد على هذه الادعاءات بصرامة بعد الهزيمة أمام ويسكا: "لو ظهرت أي صورة لي في ملهى ليلي في ألميريا، سأتقدم باستقالتي وأعيد كل الأموال التي تقاضيتها منذ تولي المهمة. ضميري مرتاح".

وأضاف: "إنها شائعة دون دليل وقد انتشرت في كل إسبانيا. أن أكون شخصا مشهورا هو عبء كبير، لكن الحياة جعلتني قويا وهذه الأمور لن تُغرقني".

وأتم: "كان يوما صعبا عليّ وعلى عائلتي، لكن ضميري مرتاح، وحياتي منضبطة للغاية".

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن تدني نتائج ألميريا مؤخرا قد يطيح بـ جوتي من منصبه خلال ساعات.

ويحتل ألميريا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، متساويا مع ويسكا الرابع صاحب نفس الرصيد.

جوتي (43 عاما) ثالث مدرب يقود ألميريا منذ شراء تركي آل الشيخ للنادي في الصيف الماضي، بعد أوسكار فيرنانديز، وبيدرو إيمانويل.

ويشرف جوتي على تدريب ألميريا منذ 5 نوفمبر الماضي، وقاده في 14 مباراة، فاز في 6 منها، وتعادل في 4، وخسر مثلها.

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