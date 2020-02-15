كلوب: الرياح أثرت علينا في الشوط الأول ضد نورويتش

السبت، 15 فبراير 2020 - 23:00

كتب : FilGoal

ليفربول - كلوب

أرجع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إخفاق فريقه في إرسال الكرات الطويلة بإتقان في الشوط الأول أمام نورويتش سيتي إلى سرعة الرياح.

وفاز ليفربول على نورويتش بهدف دون رد سجله النجم السنغالي ساديو ماني في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عقب المباراة في تصريحات نقلها موقع ناديه: "من السهل التحدث عن الرياح وأشياء أخرى من هذا القبيل، ولكن اللاعبون تأثروا بسرعة الرياح في الشوط الأول وكان لنا أكثر من كرة طويلة غير مكتملة".

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وتابع "كان يجب علينا أن نفطن لذلك الأمر ولا نكرر إرسال الكرات الطويلة في الشوط الأول".

وأوضح "كذلك عرضيات أرنولد في الشوط الأول كانت منخفضة وتذهب لعمق الملعب بدلا من أن تكون عالية وتذهب بعيدا".

وأكمل "ولكن في الشوط الثاني الأمور اختلفت ووضعنا الخصم تحت ضغط وتفوقنا أيضا في الكرات الثانية ونجحنا في التسجيل".

وبسؤاله عن عدم الدفع بساديو ماني أساسيا في المباراة رد قائلا: "هو عائد من الإصابة للتو كما أن باقي اللاعبين أصحاب جودة عالية، ولا يزال ينتظرنا مباراة مهمة ضد أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء".

ويلعب ليفربول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

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