ماني: لم أعرف أنني وصلت للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي

لم يكن ساديو ماني نجم ليفربول على دراية بوصوله للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي.

ساديو ماني النادي : ليفربول ليفربول

وسجل ساديو ماني هدف فوز ليفربول على نورويتش سيتي في الجولة الـ26 من البريميرليج.

ليصل للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي، بواقع 75 هدفا مع ليفربول، و25 هدفا بقميص ساوثامبتون.

وقال ماني عقب المباراة لقناة "سكاي سبورتس": "نحن نقدم عملا جيدا للغاية ولا يزال أمامنا الكثير من المباريات".

وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا ونواصل العمل بنفس الطريقة وسنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم".

وبعد إخباره بأن هدفه في شباك نورويتش هو رقم 100 له في الدوري رد قائلا: "حقا؟ لم أكن أعلم ذلك ولكن شكرا لكم".

وأتم تصريحاته بالحديث عن فترة إصابته قائلا: "كلاعب كرة قدم أريد اللعب في كل المباريات ولكن علينا التعامل مع فترة الغياب لكنها كانت فترة صعبة".

وغاب ماني عن ليفربول لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد ولفرهامبتون.

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