نونو سانتو: تقنية الفيديو خطر يحول اللاعبين والجماهير لإنسان آلي

السبت، 15 فبراير 2020 - 12:39

كتب : FilGoal

ليستر سيتي - ولفرهامبتون

أبدى البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لـ ولفرهامبتون استياءه من تقنية الفيديو بعد إلغاء هدف ويلي بولي في شباك ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

المدرب البرتغالي يعتقد أن التقنية تحول اللاعبين والجماهير إلى آلات بعد هدف تم إلغائه بداعي تسلل بيدرو نيتو لاعب الذئاب بسبب كعب قدمه.

نونو سانتو قال عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "القانون هو القانون ولكن السؤال هو، هل هناك ميزة واضحة؟".

أخبار متعلقة
الذئاب تهادن الثعالب.. تقنية الفيديو تحكم بالتعادل على ولفرهامبتون وليستر معين الشعباني: سجلنا هدفا وكان لابد أن تتدخل تقنية الفيديو لحسم الأمر تقنية الفيديو تتعادل للترجي.. وبنشرقي يعيد الزمالك للمقدمة سريعا المغرب يشهد أول تطبيق لتقنية حكم الفيديو في الدوريات المحلية الإفريقية

وأضاف نونو. "أنا منزعج بالطبع لأن الجماهير كانت تحتفل وفجأة صمت".

وتابع "من الصعب على اللاعبين الحفاظ على مستويات التركيز في هذا الموقف، والأسوأ من ذلك عندما يرون الصورة".

وأتم "اللاعبون لا يفهمون. لا يرون، ليس لديهم الخطوط، عندما يكون لديك شيء ويأخذه شخص ما فأنت لا تحب ذلك، يمكنك أن تكون على كلا الجانبين ولكن لسوء الحظ، يحدث هذا مرات كثيرة لنا".

تقنية الفيديو ألغت الموسم الجاري 4 أهداف لولفرهامبتون منها هدفا في مباراة الذهاب أمام ليستر سيتي.

تعادل ارتفع معه رصيد الذئاب إلى 36 نقطة في المركز السابع بينما ظل ليستر سيتي ثالثا برصيد 50 نقطة.

طالع أيضا

مواعيد مباريات السبت الكروي

تقرير: الأهلي السعودي يقيل جروس

المصري يهاجم التحكيم بعد الخسارة من الأهلي

فايلر: لست راضيا عن أداء الأهلي

بنشرقي: السوبر الإفريقي مجرد بداية

مراسم تتويج الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي

في إنجلترا ليستر سيتي نونو سانتو ولفرهامبتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
تكريما لرئيس النادي الراحل.. الجونة يطلق اسم خالد بشارة على ملعب الفريق 15 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر زيدان: إيقاف مانشستر سيتي؟ لا شيء سيتغير.. وهازارد جاهز للمشاركة 21 دقيقة | أوروبا
كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟ 31 دقيقة | المحترفون
في الدرجة الثانية - الزرقا: لن نلعب خارج أرضنا.. وسيراميكا يرد: أبلغونا أن اللقاء في رأس البر ساعة | مصر
مباشر كأس مصر - أبو قير للأسمدة (2) حرس الحدود (0) هدف ثااااتي رااائع 2 ساعة | مصر
كلوب: قائمة يوفنتوس أفضل ما رأيت في حياتي.. وليس لدي أدلة على الفوز بدوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك