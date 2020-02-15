نونو سانتو: تقنية الفيديو خطر يحول اللاعبين والجماهير لإنسان آلي

أبدى البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لـ ولفرهامبتون استياءه من تقنية الفيديو بعد إلغاء هدف ويلي بولي في شباك ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

المدرب البرتغالي يعتقد أن التقنية تحول اللاعبين والجماهير إلى آلات بعد هدف تم إلغائه بداعي تسلل بيدرو نيتو لاعب الذئاب بسبب كعب قدمه.

نونو سانتو قال عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "القانون هو القانون ولكن السؤال هو، هل هناك ميزة واضحة؟".

وأضاف نونو. "أنا منزعج بالطبع لأن الجماهير كانت تحتفل وفجأة صمت".

وتابع "من الصعب على اللاعبين الحفاظ على مستويات التركيز في هذا الموقف، والأسوأ من ذلك عندما يرون الصورة".

وأتم "اللاعبون لا يفهمون. لا يرون، ليس لديهم الخطوط، عندما يكون لديك شيء ويأخذه شخص ما فأنت لا تحب ذلك، يمكنك أن تكون على كلا الجانبين ولكن لسوء الحظ، يحدث هذا مرات كثيرة لنا".

تقنية الفيديو ألغت الموسم الجاري 4 أهداف لولفرهامبتون منها هدفا في مباراة الذهاب أمام ليستر سيتي.

تعادل ارتفع معه رصيد الذئاب إلى 36 نقطة في المركز السابع بينما ظل ليستر سيتي ثالثا برصيد 50 نقطة.

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