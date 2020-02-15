سيتيين ينفي إصابة أيقونة برشلونة: ميسي بخير

طمأن كيكي سيتيين مدرب برشلونة جمهور الفريق بشأن نجمه الأول ليونيل ميسي بعدما زعمت تقارير أن الأخير لعب مصابا في المواجهات السابقة.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال سيتيين في مؤتمر صحفي:"ميسي، مثل عديد اللاعبين، يعرف ماذا يستطيع أن يفعل وما لا يستطيع أن يفعل".

وواصل "لو شارك فلأنه قادر على ذلك. إنه بخير، لا توجد مشكلة".

واستمر سيتيين "مثل أي لاعب آخر، سيحين وقت نحتاج فيه لإراحته. لم أمض وقتا كثيرا هنا لأقيم الأمر. هؤلاء اللاعبون معتادون على اللعب يوم الأحد ثم يوم الأربعاء على مدار سنوات مضت".

وشارك ميسي (32 عاما) في 26 مباراة بالموسم الحالي وسجل 19 هدفا وأرسل 15 تمريرة حاسمة.

ويستضيف برشلونة فريق خيتافي يوم السبت في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب البطولة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ويستأنف برشلونة مبارياته في دوري أبطال أوروبا في 25 فبراير المقبل حين يحل ضيفا على نابولي في ذهاب الدور ثمن النهائي.

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