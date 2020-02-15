تقرير: جوارديولا قلق على لاعبيه بعد عقوبة يويفا

قالت شبكة إي.إس.بي.إن الأمريكية إن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يشعر بالقلق على مستقبل لاعبيه مع الفريق بعد العقوبة التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على النادي.

وقال مصدر مقرب من المدرب الإسباني لـ إي.إس.بي.إن:"جوارديولا يريد الاستمرار طالما أنه يشعر بالراحة في مانشستر سيتي، لكنه قلق على مستقبل اللاعبين بعد العقوبة".

وقرر يويفا حرمان سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين، وغرمه 30 مليون يورو قائلا إن النادي خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

الأمر الذي يهدد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين لأن لاعبيه لن يشاركوا في البطولة القارية العريقة.

وهو ما قد يجعلهم يفكرون في الرحيل عن الفريق.

ويقضي جوارديولا موسمه الرابع مع سيتي الذي توج معه بسبعة ألقاب.

ويشارك سيتي في الموسم الحالي من دوري الأبطال ويستعد لمواجهة مرتقبة أمام ريال مدريد في الدور ثمن النهائي.

وإذا أنهى سيتي الدوري الإنجليزي في مركز من الأربعة الأولى، سيتأهل خامس البطولة للمشاركة في دوري الأبطال.

ويحتل سيتي وصافة الدوري حاليا بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر حامل لقب دوري الأبطال.

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