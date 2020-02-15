تقرير: جوارديولا قلق على لاعبيه بعد عقوبة يويفا

السبت، 15 فبراير 2020 - 10:45

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

قالت شبكة إي.إس.بي.إن الأمريكية إن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يشعر بالقلق على مستقبل لاعبيه مع الفريق بعد العقوبة التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على النادي.

وقال مصدر مقرب من المدرب الإسباني لـ إي.إس.بي.إن:"جوارديولا يريد الاستمرار طالما أنه يشعر بالراحة في مانشستر سيتي، لكنه قلق على مستقبل اللاعبين بعد العقوبة".

وقرر يويفا حرمان سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين، وغرمه 30 مليون يورو قائلا إن النادي خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

أخبار متعلقة
متحدث باسم فيفا: الأندية ليست ملزمة بترك لاعبيها لـ الأولمبياد توخيل: نيمار جاهز لمواجهة دورتموند.. متأكد أنه سيساعدنا مواعيد مباريات السبت 15-2-2020 والقنوات الناقلة.. كأس مصر وعودة ليفربول إسماعيل يوسف لـ في الجول: بعثة الزمالك ستعود إلى مصر من قطر على مرتين

الأمر الذي يهدد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين لأن لاعبيه لن يشاركوا في البطولة القارية العريقة.

وهو ما قد يجعلهم يفكرون في الرحيل عن الفريق.

ويقضي جوارديولا موسمه الرابع مع سيتي الذي توج معه بسبعة ألقاب.

ويشارك سيتي في الموسم الحالي من دوري الأبطال ويستعد لمواجهة مرتقبة أمام ريال مدريد في الدور ثمن النهائي.

وإذا أنهى سيتي الدوري الإنجليزي في مركز من الأربعة الأولى، سيتأهل خامس البطولة للمشاركة في دوري الأبطال.

ويحتل سيتي وصافة الدوري حاليا بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر حامل لقب دوري الأبطال.

طالع أيضا

مواعيد مباريات السبت الكروي

تقرير: الأهلي السعودي يقيل جروس

المصري يهاجم التحكيم بعد الخسارة من الأهلي

فايلر: لست راضيا عن أداء الأهلي

بنشرقي: السوبر الإفريقي مجرد بداية

مراسم تتويج الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي

جوارديولا مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تعرف على حكمي مواجهتي الأهلي وصن داونز.. بكاري جاساما في جنوب إفريقيا 9 دقيقة | إفريقيا
قائمة ريال مدريد - بعد غياب 3 شهور.. عودة هازارد أمام سيلتا فيجو 23 دقيقة | أوروبا
بعد طلب نقل اللقاء للمغرب.. المصري لـ في الجول: وزير الرياضة طلب تأجيل حسم الملعب 41 دقيقة | مصر
قبل مواجهة الأهلي.. إصابة أونيانجو في انتصار صن داونز 53 دقيقة | إفريقيا
قائمة الإسماعيلي – عودة كادو قبل مواجهة الرجاء ساعة | الدوري المصري
تنس - ميار شريف تحجز مقعدا في نهائي زوجي سيدات بطولة زد ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك