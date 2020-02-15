إسماعيل يوسف لـ في الجول: بعثة الزمالك ستعود إلى مصر من قطر على مرتين

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك عن عودة بعثة الفريق الأبيض من قطر إلى مصر على مرتين.

وتحدث إسماعيل يوسف لـFilGoal.com قائلا: "الجزء الأول من البعثة سيغادر قطر في الخامسة بعد ظهر يوم السبت".

وواصل "أما الجزء الثاني فسيغادر في الساعة 12 مساء".

وعن سبب تقسيم البعثة إلى جزأين برر تيجانا الأمر "لم نجد تذاكر طيران للبعثة كلها على رحلة طيران واحدة".

وأتم "الفريق سيتدرب مرة واحدة فقط في القاهرة قبل السفر إلى أبو ظبي يوم 17 استعدادا للسوبر المصري ضد الأهلي".

وكان الزمالك فاز على الترجي بثلاثة أهداف لهدف في قطر في السوبر الإفريقي ليتوج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

ويلاقي الزمالك نظيره الأهلي يوم الخميس المقبل في أبو ظبي على لقب كأس السوبر المصري.

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