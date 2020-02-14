هل توجد هدية عيد حب أفضل من ذلك؟ الزمالك بطلا لـ السوبر الإفريقي

صدقني يا عزيزي إذا كنت مشجعا لـ الزمالك وحصلت على هدية بمناسبة عيد الحب، فمهما كانت قيمتها فلن تكون مثل السوبر الإفريقي. اللقب أفضل هدية حب يا زمالك.

الزمالك انتصر على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في لقاء مثير وناري في السوبر الإفريقي.

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي

بينما هدف الترجي الوحيد جاء عن طريق عبد الرؤوف بن غيث من علامة الجزاء.

لقب السوبر الإفريقي هو الرابع في تاريخ الزمالك، ويا له من لقب في عيد الحب.

الزمالك قدم أجمل هدية عيد حب لجماهيره. هدية لا يوجد أجمل منها لجماهير الفارس الأبيض.

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البداية

باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك اعتمد على مصطفى محمد في الهجوم وخلفه الثلاثي أشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد زيزو.

طارق حامد وفرجاني ساسي في وسط الملعب خلف الرباعي الهجومي، مع مشاركة حازم إمام كظهير أيمن وعبد الشافي كظهير أيسر مع قلبي الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي "الونش".

واستمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى الفارس الأبيض.

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمباراة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي. ⚪🏹#السوبر_الإفريقي pic.twitter.com/aYVE4JPMQc — FilGoal (@FilGoal) February 14, 2020

بينما شارك حمدو الهوني في تشكيل الترجي الأساسي ومعه إبراهيما واتارا وبلال بن ساحة.

فوسيني كوليبالي تواجد في وسط الملعب بجانب كوامي بونسو وعبد الرؤوف بن غيث.

جووووووووووووووووول

إذا وضعت جماهير الزمالك بنفسها أفضل سيناريو للمباراة لم يكن ليصبح أفضل من ذلك؟ جووووووووووووووووووول.

أوباما لم ينتظر أكثر من دقيقتين فقط ليهز شباك الترجي ويكتب تقدم الزمالك.

انطلاقة من محمد عبد الشافي على الجانب الأيسر قبل أن يرسل عرضية ولا أروع على رأس أوباما.

وحول أوباما عرضية عبد الشافي بإتقان في الشباك ليكتب الهدف الأول لـ الزمالك.

120 ثانية فقط احتاجها أوباما ليهز مرمى الترجي ويكتب التاريخ باسمه.

وأصبح أوباما هو صاحب أسرع هدف في تاريخ مشاركات الزمالك في السوبر الإفريقي.

حلوة البدايات كلها حكايات 🎶🎶🎶 احتفال أوباما بهدف الزمالك الأول 🏹 pic.twitter.com/ZFU2rZFcvH — FilGoal (@FilGoal) February 14, 2020

نار نار نار

وكاد الزمالك أن يستغل صحوته ويسجل الثاني مباشرة عن طريق محمود علاء ولكن دفاع الترجي أبعد الخطورة.

الظهور الأول الخطير لـ الترجي جاء بعد مرور 10 دقائق.

وظهر اعتماد الترجي على اللعب خلف حازم إمام بالاعتماد على إمكانيات حمدو الهوني.

وأنطلق الهوني في الدقيقة 14 قبل أن يرسل عرضية أرضية خارج منطقة جزاء الزمالك استقبلها كوامي بونسو ولكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.

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رد الزمالك لم يتأخر ليطلق مصطفى محمد قذيفة مدوية في الدقيقة 16 إلا أن تسديدته جاءت أعلى القائم بقليل.

تسديدة صاروخية كادت تهز مرمى الترجي وتكتب الهدف الثاني لـ الزمالك.

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واستمر اعتماد الترجي على الهوني الذي مرر لـ بونسو من جديد والأخير سدد بقوة ولكن الونش تألق وأبعد خطورة الترجي.

وواصل مصطفى محمد إطلاق صواريخه ليسدد بقوة في الدقيقة 24 ولكن تسديدته فوق القائم من جديد.

نصف ساعة نارية ومثيرة في السوبر الإفريقي.

وأبعد الونش خطورة محققة من داخل منطقة جزاء الزمالك بعد تدخل على بلال بن ساحة ليحمي شباك الفارس الأبيض من هدف محقق.

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فرصتان محققتان

وواصل الزمالك إهدار الفرص السهلة قبل نهاية الشوط الأول.

فرصة محققة أولى في الدقيقة 39 عن طريق زيزو ولكن تسديدة الأخير لم تجد طريق المرمى.

انطلاقة من أشرف بنشرقي وعرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، مرت من مصطفى محمد قبل أن تصل لـ زيزو.

زيزو استقبل عرضية بنشرقي ليسدد بقوة في الشباك ولكن مدافع الترجي أبعدها من عند خط المرمى.

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بعدها مباشرة أهدر بنشرقي فرصة محققة جديدة لـ الزمالك.

توغل رائع من مصطفى محمد داخل منطقة جزاء قبل أن يسدد ويتصدى لها معز بن شريفية.

تصدي حارس الترجي أوصل الكرة لـ بنشرقي داخل منطقة الجزاء وأمام المرمى، إلا أن تسديدة المتألق المغربي لم تجد طريق المرمى.

فرصة جديدة محققة لـ الزمالك.

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شوط أول انتهى بتقدم الفارس الأبيض بهدف مقابل لا شيء، في 45 دقيقة مثيرة للغاية بين الزمالك والترجي.

VAR

بداية الشوط الثاني جاءت مثيرة للغاية مثل الشوط الأول.

لمسة يد على الونش، قبل أن يعود فيكتور جوميز لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء لـ الترجي.

وترجم عبد الرؤوف بن غيث ركلة جزاء الترجي بنجاح في شباك الزمالك.

الترجي يتعادل في الدقيقة 54.

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بنشرقي يا ربااااااااااااااااه

فرحة الترجي لم تدم أكثر من 4 دقائق فقط ليقرر أشرف بنشرقي كسر فرحة الجماهير التونسية ويُعيد التقدم لـ الزمالك.

بنشرقي توغل من بعد منتصف الملعب بقليل قبل أن يسدد بأفضل طريقة ممكنة.

تسديدة بنشرقي لم يقدر بن شريفية على التصدي أو مجرد التحرك للتصدي لها.

هدف ولا أروع ولا أجمل من بنشرقي، أعاد الاحتفالات للمدرجات البيضاء.

الزمالك يتقدم من جديد في الدقيقة 58.

وأصبح بنشرقي هو ثان أكثر هداف أجنبي في تاريخ الزمالك في البطولات الإفريقية.

ووصل المغربي الدولي لهدفه الإفريقي السادس بقميص الزمالك في 8 مباريات.

ويفصل بنشرقي على عبد الله سيسيه هدفين فقط ليعادل رقمه ويصبح أكثر من سجل للأبيض في إفريقيا من اللاعبين الأجانب.

بهدفه في الترجي بنشرقي يصل لهدفه الإفريقي السادس مع الزمالك ويصبح ثاني أكثر هداف أجنبي للفريق في بطولات إفريقيا خلف عبد الله سيسيه (8 أهداف) 🏹⚪️ ➖عبدالله سيسيه (8 أهداف) ⬆️أشرف بن شرقي (6 أهداف) ⬇️ستانلي (5 أهداف) #السوبر_الإفريقي pic.twitter.com/JCNVRczBIM — FilGoal (@FilGoal) February 14, 2020

تغييرات معين الشعباني بدأت في الدقيقة 60. دفع بطه ياسين الخنيسي بدلا من كوامي بونسو.

وبعدها مباشرة شارك محمد علي بن حمودة بدلا من بلال بن ساحة.

التغييرات تواصلت ليشارك فادي بن شوق بدلا من إبراهيما واتارا في الدقيقة 77.

تدخلات كارتيرون وتألق أبو جبل

التغيير الأول لـ الزمالك جاء في الدقيقة 83 فشارك عبد الله جمعة بدلا من زيزو.

وسجل الترجي هدفا وتم إلغائه قبل أن يدفع كارتيرون بـ محمد عبد الغني بدلا من حازم إمام.

وتألق محمد أبو جبل أمام تسديدة بن حمودة في الدقيقة 88 ليحمي تقدم الزمالك.

بعدها شارك محمد أوناجم بدلا من مصطفى محمد، كتغيير أخير لـ الزمالك في الدقيقة 90.

بنشرقي قااااااااتل

وعندما حاول الترجي إدراك التعادل في الدقائق الـ 6 الأخيرة وجه بنشرقي الضربة القاضية في مرمى الفريق التونسي.

"لوب" ولا أروع بعد هجمة مرتدة مثالية كتبت انتصار الزمالك بالثلاثة.

بالثلاثة بالثلاثة بالثلاثة.. الزمالك بطلا لإفريقيا.