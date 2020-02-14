صدمة أخرى.. إندبندنت: مانشستر سيتي مهدد بخصم نقاط في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 22:37

كتب : FilGoal

جوارديولا - مانشستر سيتي

ربما صدمة منع مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لن تكون الوحيدة بل قد تمتد لخصم نقاط في الدوري الإنجليزي.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" منع مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين مقبلين مع غرامة قدرها 30 مليون يورو (طالع التفاصيل).

والآن وفقا لجريدة "إندبندنت" الإنجليزية فأن السيتيزينز مهددين بخصم النقاط في الدوري الإنجليزي ضمن عقوبات مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف.

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التقرير أضاف أن بعض المصادر رفيعة المستوى سوف يجبر الاتحاد الإنجليزي على تطبيق عقوبات على الفريق محليا.

وفي حال خُصمت النقاط فأنها لن تساهم في هبوط الفريق أو صراع الصدارة خاصة بعد منعه من المشاركات الأوروبية.

وحالة تم استبعاد الفريق من الدوري الإنجليزي فقد يبدأ من جديد عبر الدوري الدرجة الثالثة الإنجليزية بعد تعديل قوانين المسابقة مؤخرا.

"مستاؤون لكن لسنا متفاجئون" كان هذا هو أول رد فعل من إدارة مانشستر سيتي على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحرمان النادي من المشاركة في دوري الأبطال لموسمين مقبلين (طالع التفاصيل).

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة بفارق 22 نقطة عن المتصدر ليفربول.

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