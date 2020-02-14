مرتضى: لن ألعب لقاء الأهلي.. وحكام مميزون + VAR = كل البطولات لـ الزمالك

يرفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لعب فريقه يوم 24 فبراير الجاري أمام الأهلي في الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور في رسالته لـ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية: "لن نواجه الأهلي يوم 24 فبراير".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "هذا لن يحدث أبدا. لن نلعب المباراة".

وتابع "لن نلعب ليس خوفا من الأهلي، ولكن خوفا على لاعبي الأهلي والزمالك".

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق إقامة لقاء الأهلي والزمالك في الدوري في الـ 24 من شهر فبراير المقبل.

قمة الدوري ستكون بعد لقاء السوبر بين الفريقين، وقبل مواجهات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتطرق رئيس الزمالك للحديث عن حصد لقب السوبر أمام الترجي، قائلا: "نجحنا في الانتصار على المرشح رقم 1 لدوري أبطال إفريقيا".

وأشار "الترجي فريق قوي للغاية ونجحنا في الانتصار عليهم. أشكر كل لاعبي الفريق والجهاز الفني".

ويرى مرتضى منصور: "حكام مميزون + تطبيق تقنية الفيديو = الزمالك لن يخسر أي بطولة".

video:1

الزمالك انتصر على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في لقاء مثير وناري في السوبر الإفريقي.

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي.

بينما هدف الترجي الوحيد جاء عن طريق عبد الرؤوف بن غيث من علامة الجزاء.

لقب السوبر الإفريقي هو الرابع في تاريخ الزمالك، ويا له من لقب في عيد الحب.

الزمالك قدم أجمل هدية عيد حب لجماهيره. هدية لا يوجد أجمل منها لجماهير الفارس الأبيض.











































































































































































طالع أيضا

أجمل هدية عيد حب لجماهير الزمالك

بطل الليلة يتحدث

قرار صادم لـ مانشستر سيتي

قارة إفريقيا تبتسم لـ الزمالك